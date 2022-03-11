Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Актуально Чому російська пропаганда розрахована на дебілів

Симоньян оголосять в міжнародний розшук

Венедіктова додала, поки що виконати цей припис суду на території Росії неможливо, українські прокурори невдовзі ініціюють процес оголошення Симоньян в міжнародний розшук.

Таким чином пропагандистку затримають при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України.

Генпрокурорка порадила не вірити представникам влади в РФ, які, ймовірно, порадять не переживати. Варто найняти адвоката, бо в Україні все відбувається за буквою та духом закону.

"Росія, мати, забери Донбас додому" – це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому,

– наголосила Венедіктова.

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