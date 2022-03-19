Залужный отметил, что говорится о людях, которые рассказывают об "измене" и "оценивают" оперативную обстановку. Главнокомандующий ВСУ отметил, что такие слова оскорбляют украинских героев.

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Своими безответственными заявлениями, вроде, противник что-то якобы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов,

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, как героически оборонительные силы противостоят врагу, которого называли "второй армией в мире". Украинские герои остановили противника по всем направлениям. ВСУ нанесли оккупантам такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.

Это знают украинцы и весь мир.

Залужный подчеркнул, что продолжаются 24-е сутки героического сопротивления полномасштабной агрессии. Это сопротивление стало возможным благодаря национальному единству, подготовке ВСУ и мотивации.

"Поэтому, я обращаюсь к вам: не принижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал не раскалывать страну. Он также напомнил, что каждый желающий защищать страну может вступить в ряды ВСУ.

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