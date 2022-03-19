Залужний наголосив, що мовиться про людей, які розповідають про "зраду" та "оцінюють" оперативну обстановку. Головнокомандувач ЗСУ наголосив: такі слова ображають українських героїв.

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Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів,

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, як героїчно оборонні сили протистоять ворогу, якого називали "другою армією у світі". Українські герої зупинили противника на всіх напрямках. ЗСУ завдали окупантам таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити.

Це знають українці та весь світ.

Залужний наголосив, що триває 24-та доба героїчного спротиву повномасштабній агресії. Цей спротив став можливим завдяки національній єдності, підготовці ЗСУ та мотивації.

"Тож, я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам", – наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав не розколювати країну. Він також нагадав, що кожен охочий боронити країну може вступити до лав ЗСУ.

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