Голова Верховної Ради наголосив, що в парламенті він є одним із найбільших поборників за євроінтеграційний та євроатлантичний напрямок. Це для нього, мовляв, є внутрішнім моральним імперативом.

До теми Стефанчук допустив зміну Конституції щодо вступу до НАТО

За словами політика, його засмучує позиція деяких країн щодо членства України в НАТО.

Сьогодні Україна намагається знайти оптимальний варіант гарантій власної безпеки. Відшукуються різні варіанти в межах чинних форматів та шляхом створення нових. Тому, коментуючи це питання я виходив з того, що участь Ради в переговорному процесі неминуча та визначальна,

– сказав Стефанчук.

Він зазначив, що саме Рада затверджуватиме всі ті пропозиції, які подадуть їй на розгляд.

"Вирвану з контексту "зрадоньку", яка щедро розтиражована інформаційними каналами деяких політичних сил, вважаю безперспективною та безпорадною спробою окремих політичних діячів нагадати про себе. Кому війна – а кому піар із дна", – зазначив спікер парламенту.

Зауважимо, так Стефанчук прокоментував свої слова про те, що після закінчення переговорів щодо війни Рада може внести зміни до Конституції у певній частині.

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