Председатель Верховной Рады подчеркнул, что в парламенте он является одним из самых больших поборников за евроинтеграционное и евроатлантическое направление. Это для него, мол, есть внутренний моральный императив.

На тему Стефанчук допустил изменение Конституции о вступлении в НАТО

По словам политика, его огорчает позиция некоторых стран в отношении членства Украины в НАТО.

Сегодня Украина пытается найти оптимальный вариант гарантий безопасности. Разыскиваются разные варианты в пределах действующих форматов и создания новых. Поэтому, комментируя этот вопрос, я исходил из того, что участие Совета в переговорном процессе неизбежно и определяющее,

– сказал Стефанчук.

Он отметил, что именно Совет будет утверждать все предложения, которые подадут ему на рассмотрение.

"Вырванное из контекста "предательство", щедро растиражированное информационными каналами некоторых политических сил, считаю бесперспективной и беспомощной попыткой отдельных политических деятелей напомнить о себе. Кому война – а кому пиар со дна", – отметил спикер парламента.

Заметим, что Стефанчук прокомментировал свои слова о том, что после окончания переговоров о войне Рада может внести изменения в Конституцию в определенной части.

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