Спікер Ради Руслан Стефанчук під час телемарафону нагадав, що шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України. Тому маємо високий рівень легітимації цього напряму.

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Все залежить від переговорів

За словами Стефанчука, будуть дивитися, куди йтимуть переговорники. Тоді вже шукатимуть ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію в цій частині.

Для України важливо, щоб за результатами цих домовленостей відновили безпеку та отримали гарантії цієї безпеки.

Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі і, безумовно, приєднаємось до її обговорення,

– підсумував глава парламенту.

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