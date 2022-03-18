Спикер Рады Руслан Стефанчук во время телемарафона напомнил, что путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины. Поэтому имеем высокий уровень легитимации этого направления.
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Все зависит от переговоров
По словам Стефанчука, будут смотреть, куда будут идти переговорщики. Тогда уже будут искать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будет изменять Конституции в этой части.
Для Украины важно, чтобы по результатам этих договоренностей восстановили безопасность и получили гарантии этой безопасности.
Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к ее обсуждению,
– подытожил глава парламента.
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