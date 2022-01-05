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К теме Первые жертвы и поджоги зданий: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

В Казахстане на третий день обострились протесты

Источник: 24 канал

На третий день массовых протестов в Казахстане ситуация обострилась. Начались столкновения митингующих с правоохранителями, захватывают админздания. По меньшей мере несколько сотен человек получили ранения, есть первые жертвы.

Важно! На улицы казахи начали выходить еще 3 января 2022 года. Среди главных требований было снижение стоимости газа, которая выросла с Нового года. Впрочем, цены на газ были лишь формальной причиной для протестов. Их снижение не успокоило, а лишь усилило протестную волну. Среди требований протестующих появились и политические – отставка правительства и снижение влияния на власть бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

По состоянию на 5 января протесты охватили по меньшей мере 15 городов Казахстана. В частности в Алматы подожгли здание национального телеканала "Казахстан". Также захватили аэропорт в Алматы, всех сотрудников эвакуировали из здания. Стало известно и об одном погибшем митингующем в городе Атырау, другой получил ранение в голову. Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совбеза, По информации СМИ, он готов покинуть страну, бегут и другие чиновники.

Первые баррикады и отключенный интернет

Митингующие в Алматы начали строить баррикады. В то же время в Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь. На фоне массовых протестов в Казахстане также отключили интернет. Протестующие продолжают захватывать админздания по всей стране.

В столице Казахстана – Нур-Султане – ввели режим чрезвычайного положения. В Атырау протестующих начали разгонять силой. Пресса сообщала, что митингующие стреляли по военным.

Власти официально заявили о 190 пострадавших в протестах, из которых 137 – полицейские. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Дипломат ЕС Жозеп Боррель впервые за годы войны поехал на Донбасс

Источник: МИД

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в ночь на 5 января прибыл в Украину. Это его первый зарубежный визит в 2022 году и он свидетельствует о поддержке нашего государства со стороны ЕС. Это происходит на фоне возможной агрессии Москвы против Киева.

Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе посетили Станицу Луганскую. Кулеба заявил, что визит Борреля является историческим событием. Ведь это первый высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики, посетивший зону российско-украинского конфликта. Глава МИД подчеркнул, что приоритетной темой визита стала безопасность. Боррель воочию смог увидеть разрушительные последствия конфликта, а также – еще раз убедиться, какие усилия Украина прилагает для прекращения войны.

Заявления Борреля после визита на Донбасс

На пресс-конференции сразу после поездки на Донбасс Жозеп Боррель сделал важное заявление относительно наращивание российских войск у границ Украины. По его словам, сейчас конфликт находится на грани. Поэтому он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы,

– заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что его визит означает полную поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны ЕС. Также работа над деэскалацией ситуации является совместной. Главная цель – это снижение напряжения вокруг Украины.

Жозеп Боррель считает, что безопасность Европы зависит напрямую от безопасности Украины. Все вопросы, касающиеся нашей страны, должны решаться только при участии Киева.

В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

Источник: 24 канал

С 5 января абитуриенты могут зарегистрироваться на пробное ВНО-2022. Регистрацию осуществляют на сайтах региональных центров оценивания качества образования, а процедура продлится до 22 января.

Благодаря пробному тестированию ученик имеет возможность ознакомиться с проведением основного ВНО, его структурой и содержанием тестовой тетради. Каждый участник тестирования сможет принять участие в двух сессиях пробного оценивания, проведение которых состоится 19 и 26 марта.

Важно! Участие в пробном тестировании является платным. В этом году она стоит от 213 – 309 гривен. Цена зависит от региона, в котором живет участник.

Как зарегистрироваться на пробное ВНО

Для регистрации каждому участнику необходимо заполнить регистрационную карточку участника пробного ВНО на сайте регионального центра оценивания качества образования. У участников из разных областей своя отдельная регистрационная карточка.

После регистрации региональный центр предоставит логин и PIN-код для входа на информационную страницу участника пробного ВНО. Оплатить выбранные тестирования надо не позднее 25 января. Это можно сделать через систему онлайн-оплат на сайте регионального центра или в банке. Регистрация для прохождения тестирования состоится только после успешной оплаты.

До 10 марта на персональную страницу участники получат приглашение-пропуск для прохождения тестирований.

Президент Польши во второй раз заболел коронавирусом

Источник: Interia Wydarzenia

Анджей Дуда уже второй раз инфицировался коронавирусом. Впервые недуг подкосил президента в октябре 2020 года. Тогда заболевание прошло в легкой форме и президент выздоровел в начале ноября.

На этот раз в окружении Анджея Дуды было много больных COVID-19, поэтому он сдал тест, результат которого оказался положительным.

Президент чувствует себя хорошо, не имеет тяжелых симптомов и находится под постоянным медицинским наблюдением,

– написал глава администрации президента Польши Павел Шрот в соцсетях.

Дуда вакцинировался дважды в апреле и июне 2021 года. 17 декабря он получил третью дозу вакцины против коронавируса. Сейчас президент Польши находится на изоляции. В его администрации пока не сообщают никакой информации о состоянии здоровья жены главы государства – Агаты Корнгаузер-Дуды. Известно, что она вакцинировалась вместе с мужем.

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