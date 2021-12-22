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Скандал с депутатом "Слуги народа"

Источник: "Украинская правда"

Еще в декабре 2020 года полицейские остановили автомобиль нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко за нарушение правил дорожного движения. Из-за этого парламентарий нецензурно высказывался в отношении правоохранителей, откровенно оскорбляя их.

В то же время, 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел. Во время "разговора" с полицейскими он упрекал их, что якобы "выбивает для них финансы и все остальное".

В партии "Слуга народа" поступок своего коллеги назвали неприемлемым. Сам Галушко пока также не извинился: политик уверен, что не правы были именно правоохранители.

Появление видео инцидента связывают с голосованием за отставку Авакова в июле 2021 года. Представительница "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что инцидент, попавший на видео, действительно был. Николай Галушко, по ее словам, знал о существовании видео, поскольку его якобы шантажировал экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Вниманию! Арсен Аваков отреагировал на ситуацию. По его словам, "это не единственный эпизод". В частности Арсен Аваков рассказал, что об инциденте он в 2020 году говорил с Давидом Арахамией и Денисом Монастырским. Он добавил, что говорили как раз о неприемлемости такого поведения депутата.

Депутат обругал полицейских: смотрите видео

Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin

Источник: "Дом"

Украинские военные в зоне Операции объединенных сил провели боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их впервые применили на Донбассе.

Сейчас Вооруженные силы Украины всего имеют около 100 пусковых установок Javelin и почти 500 ракет к ним. В случае полномасштабного вторжения России их можно будет использовать.

Впервые ракетные комплексы Javelin Украина получила в апреле 2018 года. Тогда США в рамках помощи поставили 37 пусковых установок и 210 ракет на сумму 47 миллионов долларов. В октябре 2019 года Госдеп согласовал продажу Украине 150 ракет Javelin и 10 пусковых на общую сумму 39,2 миллиона долларов. В декабре подписали контракт стоимостью 36,5 миллиона долларов. Первая партия ракет поступила в июне 2020 года.

Пожар в комплексе отдыха в Винницкой области

Источник: ГСЧС

В ночь с 21 на 22 декабря в комплексе отдыха "Баттерфляй" в Винницкой области вспыхнул пожар. В результате инцидента погиб 1 человек. Также 2 человека пострадали, а 56 пришлось эвакуировать, среди которых 53 ребенка.

Пламя вспыхнуло около 02:55. Локализовать пожар удалось лишь в 05:09, а потушить – в 5:26. С огнем боролись 44 человека и 13 единиц техники.

Чтобы спастись, нескольким людям пришлось выпрыгивать из окон. К сожалению, от полученных травм погибла девушка. Сейчас полиция устанавливает информацию о погибшей. Еще два человека попали в больницу: 43-летний мужчина и 19-летняя девушка.

Полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

С огнем боролись несколько часов: смотрите видео

В России собирают группы наемников на Донбасс

Источник: "Медуза"

В России журналисты провели расследование относительно враждебных действий путинского режима. По их данным, уже более 3-х месяцев в России вербуют людей для войны на Донбассе и формируют из них "батальоны". В последние несколько недель агитация значительно оживилась, как утверждают медийщики. Россиянам предлагают "командировку на Донбасс".

Как проводили расследование

Журналисты общались с 8 анонимными источниками, среди которых вагнеровцы и вербовщики. Те рассказали, что людей вербуют не только на территории России, но и на оккупированных территориях.

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По словам одного из вагнеровцев, осенью 2021 года его вербовали для поездки на Донбасс. Сначала он якобы не знал о том, куда ехать и проходил обучение на полигоне в Ростове-на-Дону. Боевику предлагали зарплату в размере 240 тысяч рублей, но он не согласился.

Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская – 24 канал) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими,

– рассказал боевик.

По информации журналистов, на оккупированной территории Донбасса уже создали 2 подразделения из наемников и преступников, которые назвали "бригадами Дирлевангера" в честь подразделения СС Третьего Рейха.

Зеленский официально разрешил высказываться о внешней политике нескольким людям

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики могут выступать только несколько человек. Целью этого является обеспечение единства внешнеполитического курса государства.

Соответствующий указ, координирующий внешнеполитическую деятельность государства, Зеленский подписал 22 декабря. Согласно документу, "с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины".

Подробнее об указе

Указ также объясняет, что именно МИД:

предоставляет официальные разъяснения о внешнеполитическом курсе Украины;

обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних отношений;

осуществляет общий надзор за выполнением международных договоров Украины;

оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органами по соответствующим вопросам;

вносит в установленном порядке на рассмотрение президента Украины, Кабмина предложения по совершенствованию деятельности госорганов в указанной сфере.

Обратите внимание! Теперь государственные органы должны направлять Министерству иностранных дел письменные запросы о подготовке зарубежных визитов своих руководителей, а также визитов иностранных официальных делегаций в Украину. При этом чиновники могут выступать с заявлениями о реализации государственной политики или международных инициатив только после поручений президента, премьера или главы МИД.

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