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Скандал із депутатом "Слуги народу"
Джерело: "Українська правда"
Ще у грудня 2020 року поліцейські зупинили авто нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка за порушення правил дорожнього руху. Через це парламентар нецензурно висловлювався щодо правоохоронців, відверто ображаючи їх.
Водночас 42-річний Галушко є членом комітету з правоохоронної діяльності, випускником Національної академії внутрішніх справ. Під час "розмови" з поліцейськими він закидав їм, що нібито "вибиває для них фінанси та все інше".
У партії "Слуга народу" вчинок свого колеги назвали неприйнятним. Сам Галушко поки також не вибачався: політик впевнений, що не праві були саме правоохоронці.
Також появу відео інциденту пов'язують з голосуванням за відставку Авакова у липні 2021 року. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що інцидент, який потрапив на відео, і справді був. Микола Галушко, за її словами, знав про існування відео, оскільки ним його нібито шантажував ексголова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.
Депутат вилаявся на поліцейських: дивіться відео
Українські військові вперше провели стрільби з Javelin
Джерело: "Дом"
Українські військові у зоні Операції об'єднаних сил військові провели бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Їх уперше застосували на Донбасі.
Зараз Збройні сили України всього мають близько 100 пускових установок Javelin та майже 500 ракет до них. У випадку повномасштабного вторгнення Росії їх можна буде використати.
Вперше ракетні комплекси Javelin Україна отримала у квітні 2018 року. Тоді США у межах допомоги поставили 37 пускових установок та 210 ракет на суму 47 мільйонів доларів. У жовтні 2019 року Держдеп погодив продаж Україні ще 150 ракет Javelin та 10 пускових на загальну суму 39,2 мільйона доларів. У грудні підписали контракт вартістю 36,5 мільйона доларів. Перша партія ракет надійшла у червні 2020 року.
Пожежа у комплексі відпочинку на Вінниччині
Джерело: ДСНС
У ніч з 21 на 22 грудня у комплексі відпочинку "Батерфляй" на Вінниччині спалахнула пожежа. В результаті інциденту загинула 1 людина. Також 2 людей постраждали, а 56 довелось евакуювати, серед яких 53 дитини.
Полум'я спалахнуло близько 02:55. Локалізувати пожежу вдалося лише о 05:09, а загасити – о 5:26. З вогнем боролися 44 людини та 13 одиниць техніки.
Щоб врятуватись, кільком людям довелось вистрибувати з вікон. На жаль, від отриманих травм загинула дівчина. Наразі поліція встановлює інформацію про загиблу. Ще двоє людей потрапили до лікарні: 43-річний чоловік та 19-річна дівчина.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Із вогнем боролись кілька годин: дивіться відео
У Росії збирають групи найманців на Донбас
Джерело: "Медуза"
У Росії журналісти провели розслідуваня щодо ворожих дій путінського режиму. За їхніми даними, уже понад 3 місяці в Росії вербують людей для війни на Донбасі та формують з них "батальйони". В останні кілька тижнів агітація значно пожвавилась, як стверджують медійники. Росіянам пропонують "відрядження на Донбас".
Як проводили розслідування
Журналісти спілкувалися з 8 анонімними джерелами, серед яких вагнерівці та вербувальники. Ті розповіли, що людей вербують не лише на території Росії, але й на окупованих територіях.
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За словами одного з вагнерівців, восени 2021 року його вербували для поїздки на Донбас. Спершу він нібито не знав про те, куди має їхати і проходив навчання на полігоні в Ростові-на-Дону. Бойовику пропонували зарплату в розмірі 240 тисяч рублів, але він не погодився.
Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська – 24 канал) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими,
– розповів бойовик.
За інформацією журналістів на окупованій території Донбасу вже створили 2 підрозділи з найманців та злочинців, які назвали "бригадами Дірлеванґера" на честь підрозділу СС Третього Рейху.
Зеленський офіційно дозволив висловлюватися про зовнішню політику кільком людям
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський заявив, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики можуть виступати тільки декілька людей. Метою цього є забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави.
Відповідний указ, який координує зовнішньополітичну діяльність держави, Зеленський підписав 22 грудня. Згідно з документом, "з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України".
Детальніше про указ
Указ також пояснює, що саме МЗС:
- надає офіційні роз'яснення про зовнішньополітичний курс України;
- забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин;
- здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України;
- надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань;
- вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабміну пропозиції щодо вдосконалення діяльності держорганів у зазначеній сфері.
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