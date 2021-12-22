Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Читайте також На Львівщині затримали "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

Скандал із депутатом "Слуги народу"

Джерело: "Українська правда"

Ще у грудня 2020 року поліцейські зупинили авто нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка за порушення правил дорожнього руху. Через це парламентар нецензурно висловлювався щодо правоохоронців, відверто ображаючи їх.

Водночас 42-річний Галушко є членом комітету з правоохоронної діяльності, випускником Національної академії внутрішніх справ. Під час "розмови" з поліцейськими він закидав їм, що нібито "вибиває для них фінанси та все інше".

У партії "Слуга народу" вчинок свого колеги назвали неприйнятним. Сам Галушко поки також не вибачався: політик впевнений, що не праві були саме правоохоронці.

Також появу відео інциденту пов'язують з голосуванням за відставку Авакова у липні 2021 року. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук заявила, що інцидент, який потрапив на відео, і справді був. Микола Галушко, за її словами, знав про існування відео, оскільки ним його нібито шантажував ексголова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

До уваги! Арсен Аваков відреагував на ситуацію. За його словами, "це не єдиний епізод". Зокрема Арсен Аваков розповів, що про інцидент він у 2020 році говорив з Давидом Арахамією та Денисом Монастирським. Він додав, що говорили якраз про неприйнятність такої поведінки депутата.

Депутат вилаявся на поліцейських: дивіться відео

Українські військові вперше провели стрільби з Javelin

Джерело: "Дом"

Українські військові у зоні Операції об'єднаних сил військові провели бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Їх уперше застосували на Донбасі.

Зараз Збройні сили України всього мають близько 100 пускових установок Javelin та майже 500 ракет до них. У випадку повномасштабного вторгнення Росії їх можна буде використати.

Вперше ракетні комплекси Javelin Україна отримала у квітні 2018 року. Тоді США у межах допомоги поставили 37 пускових установок та 210 ракет на суму 47 мільйонів доларів. У жовтні 2019 року Держдеп погодив продаж Україні ще 150 ракет Javelin та 10 пускових на загальну суму 39,2 мільйона доларів. У грудні підписали контракт вартістю 36,5 мільйона доларів. Перша партія ракет надійшла у червні 2020 року.

Пожежа у комплексі відпочинку на Вінниччині

Джерело: ДСНС

У ніч з 21 на 22 грудня у комплексі відпочинку "Батерфляй" на Вінниччині спалахнула пожежа. В результаті інциденту загинула 1 людина. Також 2 людей постраждали, а 56 довелось евакуювати, серед яких 53 дитини.

Полум'я спалахнуло близько 02:55. Локалізувати пожежу вдалося лише о 05:09, а загасити – о 5:26. З вогнем боролися 44 людини та 13 одиниць техніки.

Щоб врятуватись, кільком людям довелось вистрибувати з вікон. На жаль, від отриманих травм загинула дівчина. Наразі поліція встановлює інформацію про загиблу. Ще двоє людей потрапили до лікарні: 43-річний чоловік та 19-річна дівчина.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Із вогнем боролись кілька годин: дивіться відео

У Росії збирають групи найманців на Донбас

Джерело: "Медуза"

У Росії журналісти провели розслідуваня щодо ворожих дій путінського режиму. За їхніми даними, уже понад 3 місяці в Росії вербують людей для війни на Донбасі та формують з них "батальйони". В останні кілька тижнів агітація значно пожвавилась, як стверджують медійники. Росіянам пропонують "відрядження на Донбас".

Як проводили розслідування

Журналісти спілкувалися з 8 анонімними джерелами, серед яких вагнерівці та вербувальники. Ті розповіли, що людей вербують не лише на території Росії, але й на окупованих територіях.

До теми Біля кордонів України перебувають 122 тисячі російських військових – Данілов

За словами одного з вагнерівців, восени 2021 року його вербували для поїздки на Донбас. Спершу він нібито не знав про те, куди має їхати і проходив навчання на полігоні в Ростові-на-Дону. Бойовику пропонували зарплату в розмірі 240 тисяч рублів, але він не погодився.

Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська – 24 канал) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими,

– розповів бойовик.

За інформацією журналістів на окупованій території Донбасу вже створили 2 підрозділи з найманців та злочинців, які назвали "бригадами Дірлеванґера" на честь підрозділу СС Третього Рейху.

Зеленський офіційно дозволив висловлюватися про зовнішню політику кільком людям

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики можуть виступати тільки декілька людей. Метою цього є забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави.

Відповідний указ, який координує зовнішньополітичну діяльність держави, Зеленський підписав 22 грудня. Згідно з документом, "з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України".

Детальніше про указ

Указ також пояснює, що саме МЗС:

надає офіційні роз'яснення про зовнішньополітичний курс України;

забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин;

здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України;

надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань;

вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабміну пропозиції щодо вдосконалення діяльності держорганів у зазначеній сфері.

Зверніть увагу! Тепер державні органи мають надсилати Міністерству закордонних справ письмові запити про підготовку закордонних візитів своїх керівників, а також візитів іноземних офіційних делегацій в Україну. Натомість чиновники можуть виступати з заявами про реалізацію державної політики чи міжнародних ініціатив тільки після доручень президента, прем'єра чи глави МЗС.

Вас може зацікавити ще одна ініціатива президента щодо вступу у НАТО: дивіться відео



