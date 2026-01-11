От коррупции и митингов до громких увольнений: 10 скандалов, которыми Украине запомнился прошедший 2025 год

Ни дня без скандала. Так можно сказать о прошедшем 2025 году. И это неудивительно, ведь на фоне войны обостренное чувство справедливости украинцев и усталость от постоянного стресса даются в знаки. Любое событие может получить резонанс и стать топовым в обсуждениях.

А особенно, если речь идет именно о справедливости, а если еще точнее – коррупции во время войны. К сожалению, это явление не исчезло. В то же время украинское общество реагирует на нее куда острее. И даже впервые за время полномасштабной войны состоялись массовые митинги по разным городам против власти и в защиту антикоррупционных органов.

Но не коррупцией единой. Среди скандалов были и военные проблемы, и политические, и даже климатические.

Какими же были главные скандалы прошлого года и каковы их последствия для Украины – вспоминаем в материале 24 Канала.

Интересно "Чистый город", "Мидас" и не только: какими коррупционными скандалами запомнился 2025 год

Массовое дезертирство из 155-й бригады и первое сотрудничество с иностранным государством

В мае 2024 года командование Сухопутных войск объявило о создании сразу 10 новых бригад. Помощь в формировании одной из них активно осуществляла Франция. Поэтому эта бригада получила имя Анны Киевской, которая сочетает историю Украины и Франции. И так, речь идет о 155-й отдельной механизированной бригаде.

Она должна была стать абсолютно образцовой – некий пример удачного сотрудничества Украины с партнерами в создании новых подразделений. Упомянутая уже Франция взяла на себя вопрос обеспечения бригады. Париж выделил 18 гаубиц, 18 бронемашин и 128 бронетранспортеров. В то же время украинская сторона формировала саму бригаду и отправляла новобранцев на обучение.

Основой вновь созданной бригады стали мобилизованные. Командиром назначили Дмитрия Рюмшина.

Осенью бойцы отправились на обучение, а уже в конце осени и в начале зимы отдельные батальоны отправили на Покровское направление. И 31 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве новобранцев. По его словам, еще до учений около 1 000 бойцов ушли в СОЧ, еще где-то 50 сбежали во время пребывания во Франции. В целом же журналист заявил о побеге 1 700 бойцов.

Также в бригаде было немало управленческих проблем. Рюмшин быстро лишился должности, а командование менялось несколько раз. Дивизионы САУ Ceasare по возвращению в Украину отправили в другие боевые бригады, как и самих бойцов прикомандировывали к другим боевым подразделениям.

Тогдашний глава Сухопутных войск Михаил Драпатый заявил, что формирование бригады совместно с иностранным государством было первым опытом для Украины, но, как признал сам командующий, не все службы сработали хорошо.

Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали на отлично,

– заявил Драпатый.

После командира роты, который, как подозревает ГБР, сам пошел в СОЧ и подстрекал на это своих собратьев – задержали. Позже задержали и Рюмшина, который в декабре вышел из-под стражи под залог в размере 908 тысяч гривен.



Дмитрий Рюмшин на скамье подсудимых / Фото Суспильного

Несмотря на скандал и существенное пятно на репутации, бойцы, которые остались в бригаде, приступили к выполнению задач в районе Покровска. Но скандалы на этом не закончились.

В мае Украинская правда опубликовала расследование о схеме на боевых выплатах в 155-й бригаде – ее, как подозревают, организовал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский. Он требовал "откаты" за начисление выплат. Его ранее задержали сотрудники ГБР. Суд отправил подполковника под стражу, где он находится до сих пор.

Скандал вокруг 155-й бригады породил огромную дискуссию о целесообразности формирования новых бригад. Противники таких решений отмечают, что лучше доукомплектовывать уже имеющиеся боевые бригады, которые имеют опытных бойцов и офицеров, чем создавать подразделения с нуля.

Ссора в Овальном кабинете Зеленского и Трампа

Президент Дональд Трамп с момента победы на выборах в ноябре 2024 года заявлял о том, что он "быстро завершит войну". После инаугурации 20 января он как будто взялся за это дело, но что-то оно продолжается до сих пор. В феврале 2025-го Трамп отметился серией скандальных заявлений, где обвинил администрацию Байдена и Владимира Зеленского в войне, назвал украинского президента диктатором и тому подобное.

На фоне этого Владимир Зеленский отправился в Вашингтон на личную встречу с Дональдом Трампом. Украинская делегация встретилась с американским лидером и членами аппарата Белого дома в Овальном кабинете. И во время открытой встречи, на которой присутствовали журналисты, все пошло не по плану.

Журналист Брайан Глен спросил Владимира Зеленского о том, почему он не приехал в костюме, намекая, что милитаристский стиль президента Украины якобы является неуважением к США. Затем вице-президент Джей Ди Вэнс начал говорить о дипломатическом урегулировании войны, на что Владимир Зеленский возразил, подчеркнув, что дипломатия не работала с 2014 года. В итоге этот разговор перерос в перепалку между Зеленским, Вэнсом и Трампом. Американский президент сказал, что "Украина не имеет карт" и что Киев или подписывает соглашение о редкоземельных металлах, или "воюет сам".

Ссора в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года: смотрите видео

На фоне ссоры Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Скандал стал шоком для всего мира. Европейские лидеры поддержали президента Украины.

Следующая встреча Зеленского и Трампа состоялась в Ватикане в день похорон Папы Франциска. После этого, кажется, отношения американского и украинского президентов улучшились, хотя Трамп до сих пор периодически делает неоднозначные заявления относительно украинского лидера и периодически говорит, что "следующие недели будут решающими".



Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане накануне похорон Папы Франциска / Фото из телеграма президента Украины

Комбат бригады "Магура" против командования ВСУ

16 мая Александр Ширшин, на тот момент комбат 47-й ОМБр "Магура", написал резонансный пост, в котором обвинил высшее командование, включая главнокомандующего ВСУ Сырского, в неадекватных задачах. Прежде всего речь шла о прорыве на Белгородчину, который пытались осуществить украинские войска после того, как россияне захватили Суджу. Когда попытка провалилась, батальон Ширшина перевели снова на Курщину.

Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом не приводит ни к чему, кроме как к провалам. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий... Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи,

– написал Ширшин.



Александр Ширшин / Фото с фейсбук-страницы офицера

Тогда же он подал рапорт на увольнение. Но публикация вызвала большой резонанс. И среди самих военных не было единого мнения относительно ситуации – кто-то поддержал действия Ширшина, кто-то осудил публичное заявление.

Генштаб ВСУ в ответ на заявление Ширшина создал комиссию, чтобы изучить проблемы, о которых заявил комбат. Зато сам Александр Сырский заявил о готовности сотрудничать с Ширшиным и перевести его, куда тот захочет. А вот относительно заявления комбата, главком, общаясь с журналистами "Следствие Инфо", сказал, что Ширшин якобы хочет внимания.

Он где-то был в отпуске в Испании. Мы готовы были контактировать. Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на это сообщение? Ну он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через фейсбук не очень понятно,

– сказал Сырский.

Главком также заявил, что командиры сами могут решать выполнять задачи или нет, что возразил Ширшин, отмечая, что невыполнение приказов главнокомандующего расследуют.

В итоге Ширшин таки уволился с должности, однако аж через 3 месяца. Где он служит сейчас – неизвестно. А армейские проблемы в принципе остаются актуальными и периодически возникают очень остро.

Масштабная афера Назария Гусакова с деньгами на лечение

Последние несколько лет вы могли видеть в своей ленте Назария Гусакова – львовянина с редким заболеванием СМА – спинальной мышечной атрофии. Он почти не может двигаться и для того, чтобы жить, ему нужны дорогие лекарства.



Назарий Гусаков / Фото из соцсетей активиста

История активиста затрагивала многих людей, поэтому многие знаменитости помогали со сбором средств на лечение Назария, пока этим летом у пользователей соцсетей не начали возникать подозрения. Дело в том, что инъекции, на которые собирали Назарию – крайне дорогие, речь идет о миллионных суммах. Но отчетность как таковая вызвала вопросы.

Хотя параллельно Гусакову помогали городские власти Львова. Например, в 2024 году все необходимые дозы лекарств ему обеспечили благотворители и за бюджетные средства. В 2025 году он получил 20 ампул инъекций, купленных за счет городского бюджета.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Назарию нужно было по 3 инъекции ежемесячно. То есть 36 ампул в год. Городской голова сказал, что город начал помогать, чтобы прекратились постоянные сборы, но они все равно возобновились.

Сам активист запутывался в показаниях – то говорил, что надо по 4 ампулы в месяц, то говорил, что несмотря на 20 инъекций от города ему нужно еще 40. То есть по 5 в месяц.

Скандал разгорелся, когда стало известно о криптокошельке Гусакова, оборот на котором составлял 2,7 миллиона долларов. Впоследствии появилась информация о том, что он играл в азартные игры и делал ставки, вероятно, используя именно эти деньги.

Ситуация приобрела такой резонанс, что на это отреагировал даже президент Владимир Зеленский.

Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий,

– заявил президент.

Доверенное лицо Гусакова задержали, сам же активист накануне скандала уехал в Италию, где живет его мама. В июле Назарию Гусакову сообщили о подозрении в мошенничестве. После этого активист опубликовал обращение, в котором заявил, что не скрывается от следствия.

Я не скрываюсь от следствия, не скрываюсь от суда. Сообщаю свое физическое местонахождение – это медицинское учреждение в Милане,

– сказал Гусаков.

Обращение Назария Гусакова: смотрите видео

Тогда же мужчина сказал, что состояние его здоровья тяжелое. По состоянию на декабрь неизвестно, вернулся ли он в Украину, или остается в Италии.

"Картонный Майдан" или как Верховная Рада хотела "ликвидировать" НАБУ и САП

22 июля 2025 года Верховная Рада приняла законопроект 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения". Несмотря на такое название, этот закон предусматривал также фактическую ликвидацию независимости антикоррупционных органов – НАБУ и САП становились подотчетными Офису генпрокурора. Это решение поддержали 263 депутата.

Законопроект проголосовали с нарушением процедур и срочно передали на подпись председателю Верховной Рады и президенту. Уже вечером законопроект 12414 был подписан.

Это вызвало большой шквал критики в обществе:

Во-первых, правки по антикоррупционным органам запаковали в законопроект, касающийся пропавших без вести;

Во-вторых, ликвидация независимых антикоррупционных органов фактически означала бы разворот на пути к евроинтеграции.

Поэтому уже вечером 22 июля на центральных площадях крупных украинских городов начались митинги с требованием отменить скандальный закон.

Протесты продолжались несколько дней, в основном на них выходила сознательная молодежь и активисты. На фоне напряженности в обществе появилась информация о том, что "ликвидация" антикоррупционных органов связана с расследованием против бизнесмена, совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича. Также в лоббировании законопроекта обвинили тогдашнего главу Офиса Президента Андрея Ермака. Поэтому отставка последнего тоже появилась среди требований.

Митинги охватили всю страну / Фото 24 Канала

В итоге президент Зеленский инициировал альтернативный законопроект, который возвращал независимость антикоррупционным органам. Также еще 6 вариантов законопроекта поступило от депутатов. Президентский законопроект одобрили 31 июля, проголосовал 331 депутат. На этом история, казалось бы, закончилась, но в ноябре стало известно, что все же информация о Миндиче соответствовала действительности. Но об этом – позже.

Может ли Безуглая иметь доступ к государственной тайне?

В истории с попыткой ликвидации независимых антикоррупционных органов изрядно отличилась Марьяна Безуглая – депутат в прошлом году не раз оказывалась в центре скандалов.

В июне Безуглая назвала "кармой уклониста" гибель 31-летнего мужчины в результате ракетного удара по Киеву. Мужчину весь день искали под завалами и на спасение ждали его родители, но чуда не произошло. Заявление Безуглой вызвало нешуточный шквал критики.



Безуглая на митинге / Фото из соцсетей

Однако уже через месяц Безуглая, которая поддержала законопроект 12414, вышла на митинг против этого документа. Сюрреализм ситуации изрядно поразил людей. Правда, Безуглая пришла на этот митинг, чтобы требовать отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Депутат снова оказалась в центре внимания из-за участия в митингах, и на волне скандала она сделала признание, что у нее синдром Аспергера, который является одним из расстройств аутистического спектра. Люди с этим синдромом имеют трудности с выражением эмоций. Но такое заявление Безуглой имело неожиданные последствия.

Дело в том, что в соответствии с утвержденным в 2002 году перечнем, синдром Аспергера есть в перечне заболеваний, которые препятствуют доступу к государственной тайне. То есть Безуглая, если у нее действительно этот синдром, не имеет права доступа к гостайне. Хотя новая редакция перечня заболеваний исключает синдром Аспергера, она не принята. Поэтому доступ Безуглой к государственным тайнам тоже стал предметом обсуждений.

Хотя доподлинно неизвестно, есть ли у нее доступ к государственным тайнам сейчас, однако сама Безуглая подтверждала, что по меньшей мере он был в прошлом.

Смертельное наводнение в Одессе, что забрало кресло мэра у Труханова

В сентябре Одессу накрыло ужасное наводнение, которое унесло жизни 9 человек, среди них целая семья из 5-ти человек, которая жила на цокольном этаже. На фоне наводнения возникло много вопросов к местной власти, ведь последствия стихии могли бы быть не такими страшными, если бы должным образом работали коммуникации, например, водоотведения.



Последствия наводнения в Одессе / Фото ГСЧС

На фоне этих событий снова привлек к себе внимание мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняли в наличии российского гражданства. А еще, будучи мэром Одессы, он публично защищал имперские символы, в частности памятник Пушкину возле горсовета. Украинцы даже создавали петиции с требованием лишить его гражданства и должности мэра.

И 14 октября Труханова таки лишили украинского гражданства. Основанием стало наличие российского паспорта, что подтвердили украинские спецслужбы. Однако Труханов все еще отрицает этот факт.

В 22-м году президент Украины Владимир Александрович Зеленский... поручил СБУ проверить всем соответствующим службам... В 22-м году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов,

– подчеркнул Труханов.



Геннадий Труханов / Фото из соцсетей экс-мэра Одессы

Также Труханова лишили должности мэра города, в Одессе была создана военная администрация, которую возглавил Сергей Лысак – бывший глава Днепропетровской ОВА. Хотя этот момент вызвал немало обсуждений – критиков решения создать военную администрацию в Одессе было немало.

В то же время обязанности мэра исполняет секретарь городского совета Одессы Игорь Коваль.

А сам же Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели 9 человек. Суд назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и возможности внесения залога в размере 42 миллиона гривен. 18 ноября за Труханова внесли залог и с него сняли электронный браслет.

Российские сериалы и секретные военные карты от Валентина Манько

Также этой осенью в эпицентре сразу нескольких скандалов оказался руководитель Управления штурмовых войск, который в будущем должен командовать отдельным родом Штурмовых войск в Вооруженных Силах. Речь идет о Валентине Манько. У него и так довольно интересная биография – в свое время его объявляли в розыск, обвиняют в похищении человека и рейдерстве. Также Манько был свидетелем по делу Геннадия Корбана.

И тем не менее, скандалы начались после публикации бывшего начальника штаба 12-й бригады НГУ "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича, который нашел в соцсетях полковника видео под российские песни. А в тиктоке у Манько было видео "Кто я из "Слово пацана"? – а это, на минутку, российский сериал.

Сам Манько списал все на контузию и записал видео под "Золото Карпат" Степана Гиги, иронично подписав видео словами: "Теперь я достаточно украинец?".

Но если бы это кончилось на этом. Следующий скандал вспыхнул из-за того, что в видеоролике Манько заметили карты, где были изображены наши линии обороны и, вероятно, это были карты с ограниченным доступом. А еще Богдан Кротевич обвинил Манько в сливе карт в 2023, на которых было видно, что в селе Басовка на Сумщине нет оборонительных линий. Этот населенный пункт оккупировали весной 2025 года.



Манько уверяет, что карты не секретные / Скриншот

Сам Манько все обвинения отвергает. А комиссия из Генштаба отрицала, что карты, опубликованные Манько, были секретными. Однако после этого полковник почистил свои соцсети и удалил почти все сообщения из фейсбука.

"Миндичгейт" и конец эпохи Ермака: история крупнейшего коррупционного скандала

10 ноября сотрудники НАБУ в рамках операции "Мидас" наведались с обысками к уже упомянутому Тимуру Миндичу – бизнес-партнеру президента Зеленского, совладельцу "Квартала-95". Ночью перед обысками он сбежал из Украины в Израиль.

По данным НАБУ, Тимур Миндич, совместно с Александром Цукерманом, а также тогдашним министром юстиции Германом Галущенко и еще несколькими чиновниками организовали схему откатов на контрактах, связанных с "Энергоатомом". Схема предусматривала отмывание средств через подставные фирмы, в частности через Москву – через фирмы, связанные со скандальным Андреем Деркачем, который сейчас "сенатор" в России.



Тимур Миндич / Фото из открытых источников

Убытки от этой схемы оценивают в около 100 миллионов долларов. Речь идет в частности об откатах на строительствах защитных сооружений на атомных электростанциях и сопутствующих объектах, которые в юрисдикции "Энергоатома".

В итоге Герман Галущенко, а также министр энергетики Светлана Гринчук лишились своих должностей. Миндичу, а также Игорю Миронюку и Дмитрию Басову сообщили о подозрении. В конце ноября с обысками детективы НАБУ пришли и к главе Офиса Президента Андрею Ермаку, который на так называемых "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом "Али Баба".

В результате своей должности лишился и Ермак, который ушел в отставку. Хотя официально подозрений он не получал.

Президент Зеленский заявил, что у него не может быть друзей, таким образом открестился от Тимура Миндича, который явно использовал свою связь с главой государства. Также от Миндича открестился и "Квартал-95".

Кстати, Миндича, то есть "Карлсона", журналисты Украинской правды недавно нашли в Израиле.

Операция "Мидас" или "миндичгейт" стала одним из самых громких коррупционных скандалов в истории Украины.

Как американский переговорщик Уиткофф играет за Россию

В конце ноября вспыхнул еще один скандал. Однако не чисто украинский, а уже международный. Сначала Вашингтон начал давить на Украину, чтобы та согласилась на 28 пунктов мирного плана, который очевидно был пророссийским. План предусматривал отказ от 4 областей и Крыма, статус русского языка как государственного, возвращение прав русской церкви, ограничения украинской армии, отказ от вступления в НАТО и гарантии безопасности, которые не будут работать, если их нарушит Украина, но это легко инсценировать под чужим флагом.

На фоне международного давления на Украину и тяжелых переговоров, Bloomberg шокировали слитыми записями разговоров спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым. В этих разговорах Уиткофф буквально дает инструкции кремлевскому представителю о том, как угодить Трампу и как переманить его на свою сторону.

Я бы позвонил, чтобы напомнить, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддерживали, что вы уважаете его как человека мира и что вы рады результатам его работы. Вот так я бы подошел к этому. Мне кажется, это будет очень хороший звонок. Потому что... Давай я тебе скажу, что я сказал президенту. Я сказал, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я в это верю. Я сказал президенту, что я в это верю. И я считаю, что проблема в том, что мы имеем две страны, которым трудно прийти к компромиссу, но как только мы к нему придем – будет мир,

– такие наставления давал Уиткофф.



Стив Уиткофф / Фото Getty Images

Это вызвало большой скандал, особенно в США, где, как оказывается, приближенный к президенту человек откровенно подыгрывает россиянам. В Украине это тоже вызвало обсуждение, ведь Уиткофф был одним из авторов тех самых 28 пунктов. И, как пишут СМИ, Трамп до последнего об этом плане не знал, но, очевидно, Уиткофф и россияне успешно продали его Трампу. Но в итоге от этого плана таки отказались.

Несмотря на прогнозы, Уиткоффа не отстранили от переговоров, он и дальше ездит в Кремль слушать от Путина лекции о печенегах и создании Украины генштабом Австро-Венгрии.

Тест на сознательность общества

На фоне войны, которая все еще продолжается, мы уставшие, истощенные, иногда сонные после тяжелых ночей. И может показаться, что все скандалы в информационном пространстве – это обычные "срачи", еще один признак усталости или озлобленности, но нет. Это часть сознательного общества.

Да, на некоторые вещи мы реагируем острее, чем когда-то. Возможно что-то задевает нас слишком сильно. Однако все это свидетельствует о том, что нам не безразлично.

Украинцы во время полномасштабной войны и военного положения вышли на улицы городов чтобы митинговать против законопроекта, который ликвидировал НАБУ и САП. Украинцы дали огласку коррупционным схемам. Украинцы в очередной раз доказывают, что мы против несправедливости и коррупции.

Перед нами еще много вызовов. Вероятно, и много скандалов еще впереди. Однако они – неотъемлемая часть нас как сознательного гражданского общества.