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      Главные даты Второй мировой в инфографике

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      Важнейшие даты Второй мировой войны
      Важнейшие даты Второй мировой войны / 24 канал

      Предпосылкой начала Второй мировой войны стал пакт о ненападении, который подписали Германия и Советский Союз, а также секретное приложение, по которому Европа разделяется на сферы влияния.

      Во Второй мировой войне украинцы понесли людские потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция. Украина потеряла 5 миллионов гражданских и 3 – 4 миллиона военных.

      Читайте также Вторая мировая война 1939-45: история, как началась и закончилась

      Хронология событий Второй мировой войны: даты, которые должен знать каждый

      • 1939 год:

      1 сентября – начало Второй мировой войны. Германия напала на Польшу. В то время Италия объявляет себя в состоянии "неведения войны", Великобритания и Франция требуют прекратить боевые действия.

      3 сентября – Франция, Великобритания и союзники объявили Германии войну. С этого времени до 10 мая 1940 года происходит так называемая "Странная война".

      17 сентября – СССР вторгается в Польшу.

      30 ноября – Советский Союз напал на Финляндию. Она продолжалась до 1940 года.

      • 1940 год:

      10 мая – немецкие войска вторглись на территорию Франции. Начало Западной кампании.

      • 1941 год:

      22 июня – Германия, несмотря на все договоры, нападает на Советский Союз.

      7 декабря – Япония напала на базу США в Перл Харборе.

      • 1944 год:

      6 июня – Великобритания и США открыли Второй фронт.

      • 1945 год:

      7 мая – Германия подписывает акт о капитуляции в Реймсе.

      8 мая (9 мая по московскому времени) – Германия подписывает акт о капитуляции в Берлине.

      6 и 9 августа – США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

      2 сентября – Япония подписывает акт о капитуляции. Вторая мировая война официально закончилась.

      Друга світова найважливіші дати інфографіка 24 канал

      Вторая мировая – важнейшие даты / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины История 9 мая Инфографика
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