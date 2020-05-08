Главные даты Второй мировой в инфографике

Предпосылкой начала Второй мировой войны стал пакт о ненападении, который подписали Германия и Советский Союз, а также секретное приложение, по которому Европа разделяется на сферы влияния.

Во Второй мировой войне украинцы понесли людские потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция. Украина потеряла 5 миллионов гражданских и 3 – 4 миллиона военных.

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Хронология событий Второй мировой войны: даты, которые должен знать каждый

1939 год:

1 сентября – начало Второй мировой войны. Германия напала на Польшу. В то время Италия объявляет себя в состоянии "неведения войны", Великобритания и Франция требуют прекратить боевые действия.

3 сентября – Франция, Великобритания и союзники объявили Германии войну. С этого времени до 10 мая 1940 года происходит так называемая "Странная война".

17 сентября – СССР вторгается в Польшу.

30 ноября – Советский Союз напал на Финляндию. Она продолжалась до 1940 года.

1940 год:

10 мая – немецкие войска вторглись на территорию Франции. Начало Западной кампании.

1941 год:

22 июня – Германия, несмотря на все договоры, нападает на Советский Союз.

7 декабря – Япония напала на базу США в Перл Харборе.

1944 год:

6 июня – Великобритания и США открыли Второй фронт.

1945 год:

7 мая – Германия подписывает акт о капитуляции в Реймсе.

8 мая (9 мая по московскому времени) – Германия подписывает акт о капитуляции в Берлине.

6 и 9 августа – США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

2 сентября – Япония подписывает акт о капитуляции. Вторая мировая война официально закончилась.

Вторая мировая – важнейшие даты / Инфографика 24 канала