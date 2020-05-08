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      Головні дати Другої світової в інфографіці

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      Найважливіші дати Другої світової війни
      Найважливіші дати Другої світової війни / 24 канал

      Передумовою початку Другої світової війни став пакт про ненапад, який підписали Німеччина та Радянський союз, а також секретний додаток, за яким Європа розділяється на сфери впливу.

      У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж Великобританія, Канада, США та Франція. Україна втратила 5 мільйонів цивільних і 3 – 4 мільйонів військових. 

      Читайте також Друга світова війна 1939-45: історія, як почалася і закінчилася

      Хронологія подій Другої світової війни: дати, які має знати кожен

      • 1939 рік:

      1 вересня – початок Другої світової війни. Німеччина напала на Польщу. У той час Італія оголошує себе в стані "не ведення війни", Велика Британія та Франція вимагають припинити бойові дії. 

      3 вересня – Франція, Великобританія та союзники оголосили Німеччині війну. З цього часу до 10 травня 1940 року відбувається так звана "Дивна війна".

      17 вересня – СРСР вторгається до Польші. 

      30 листопада – Радянській Союз напав на Фінляндію. Вона тривала до 1940 року.

      • 1940 рік:

      10 травня – німецькі війська вторглися на територію Франції. Початок Західної кампанії.

      • 1941 рік:

      22 червня – Німеччина попри всі договори нападє на Радянський Союз. 

      7 грудня – Японія напала на базу США в Перл Харборі. 

      • 1944 рік:

      6 червня – Велика Британія та США відкрили Другий фронт. 

      • 1945 рік:

      7 травня – Німеччина підписує акт про капітуляцію в Реймсі. 

      8 травня (9 травня за московським часом) – Німеччина підписує акт про капітуляцію в Берліні.

      6 і 9 серпня – США скинули ядерні бомби на японські міста Хіросіма та Нагасакі.

      2 вересня – Японія підписує акт про капітуляцію. Друга світова війна офіційно закінчилась. 

      Друга світова найважливіші дати інфографіка 24 канал

      Друга світова – найважливіші дати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Історія 9 травня Інфографіка
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