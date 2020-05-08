Головні дати Другої світової в інфографіці

Передумовою початку Другої світової війни став пакт про ненапад, який підписали Німеччина та Радянський союз, а також секретний додаток, за яким Європа розділяється на сфери впливу.

У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж Великобританія, Канада, США та Франція. Україна втратила 5 мільйонів цивільних і 3 – 4 мільйонів військових.

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Хронологія подій Другої світової війни: дати, які має знати кожен

1939 рік:

1 вересня – початок Другої світової війни. Німеччина напала на Польщу. У той час Італія оголошує себе в стані "не ведення війни", Велика Британія та Франція вимагають припинити бойові дії.

3 вересня – Франція, Великобританія та союзники оголосили Німеччині війну. З цього часу до 10 травня 1940 року відбувається так звана "Дивна війна".

17 вересня – СРСР вторгається до Польші.

30 листопада – Радянській Союз напав на Фінляндію. Вона тривала до 1940 року.

1940 рік:

10 травня – німецькі війська вторглися на територію Франції. Початок Західної кампанії.

1941 рік:

22 червня – Німеччина попри всі договори нападє на Радянський Союз.

7 грудня – Японія напала на базу США в Перл Харборі.

1944 рік:

6 червня – Велика Британія та США відкрили Другий фронт.

1945 рік:

7 травня – Німеччина підписує акт про капітуляцію в Реймсі.

8 травня (9 травня за московським часом) – Німеччина підписує акт про капітуляцію в Берліні.

6 і 9 серпня – США скинули ядерні бомби на японські міста Хіросіма та Нагасакі.

2 вересня – Японія підписує акт про капітуляцію. Друга світова війна офіційно закінчилась.

Друга світова – найважливіші дати / Інфографіка 24 каналу