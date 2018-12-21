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      Главные достижения и провалы Верховной Рады в 2018 году: мнение политолога

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / Фото из открытых источников

      Последний рабочий сессионный день этого года был сегодня у народных наших депутатов – и досидели до закрытия аж десять законодателей, остальные четыре сотни разошлись, а может и разъехались по своим делам и на отдых. Соберутся в зале под куполом они теперь уж после всех новогодних и рождественских праздников – 15 января.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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      "О закрытии парламентского года говорят депутатские корпоративы. Это как раз самая жирная точка, которую они могли поставить. Более того, голосование за бюджет для них – это своеобразный финишный аккорд, после которого депутаты разлетаются по теплым островам, бронируют виллы в Швейцарии и уже заканчивают с этими "мирскими делами" в Украине, отправляясь на отдых ", – рассказал политолог.

      Достижения

      По мнению эксперта, дела, которые касались Томоса (в частности, обращение к Вселенскому Патриарху), создание Антикоррупционного суда можно отнести к положительным результатам 2018 года.

      Несмотря на всю игру вокруг военного положения, было интересно наблюдать за парламентом. Как они переломили президента. И здесь интересно, ведь парламент не первый раз показал свое имя и переиграл Банковую. Это чувствовалось в кулуарах. Тогда парламент был парламентом, потому что обычно он идет на поводу у президента, он готов подыгрывать всему, что он скажет,
      – подчеркнул Давидюк.

      Провалы

      Из негативных итогов 2018 года эксперт назвал кнопкодавство, коррупцию, которая есть в парламенте: "Перебегают, предают, договариваются, голосуют не по своей воле". Также он отметил, что неурегулированными остались некоторые важные законы.

      Например, та же децентрализация, которую закрепят в Конституции. Если власть меняется, приходит новый президент (или даже этот в новом сроке), и говорит: "Смотрите, это было обязательство на тот срок. Это просил ЕС, мы сделали. Теперь мы не хотим отдавать половину денег на места. Почему мэры на местах будут это определять? Мы же лучше в Киеве знаем, кому и сколько надо дать и на что потратить",
      – предположил политолог.

      По его словам, в результате половина средств будет расходиться по карманам, а 10% будут идти на места.

      Это негативно, потому что реформа начала работать. Она действительно показывает, что появились новые люди. Это альтернатива тем политикам, которые сегодня сидят в Верховной Раде. Потому что эти люди пришли по истории успеха, по конкретному результату, а не по набитым карманам (не все, конечно). Поэтому эту реформу следует закрепить, чтобы потом было труднее отмотать,
      – заверил Давидюк.

      Также политолог не забыл и о том, что до сих пор не приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности "... хотя в начале года нас кормили завтраками, мол, вот-вот". Поэтому Давидюк подчеркнул, что сегодня по результатам социсследований нескольких компаний 70-75% – это рейтинг недоверия к центральным органам власти.

      Видео полного интервью с политологом Николаем Давидюком

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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