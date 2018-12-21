Головні досягнення і провали Верховної Ради у 2018 році: думка політолога

Останній робочий сесійний день цього року був сьогодні в народних наших депутатів – й досиділи до закриття аж десятеро законотворців, решта чотири сотні розійшлися, а може вже й роз'їхалися по своїх справах та відпочинках. Зберуться у залі під куполом вони тепер вже аж після усіх новорічних та різдвяних свят – 15 січня.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Про закриття парламентського року говорять депутатські корпоративи. Це якраз найжирніша крапка, яку вони могли поставити. Більше того, голосування за бюджет для них – це своєрідний фінішний акорд, після якого депутати розлітаються по теплих островах, бронюють вілли в Швейцарії і вже завершують з цими "мирськими справами" в Україні, відправляючись на відпочинок", – розповів політолог.

Досягнення

На думку експерта, справи, які стосувались Томосу (зокрема, звернення до Вселенського Патріарха), створення Антикорупційного суду можна віднести до позитивних результатів 2018 року.

Попри всю гру навколо воєнного стану, було цікаво спостерігати за парламентом. Як вони переламали президента. І тут цікаво, адже парламент чи не вперше показав своє ім'я та переграв Банкову. Це відчувалося в кулуарах. Тоді парламент був парламентом, бо зазвичай він йде на поводу у президента, він готовий підігрувати всьому, що він скаже,

– підкреслив Давидюк.

Провали

Із негативних підсумків 2018 року експерт назвав кнопкодавство, корупцію, яка є в парламенті: "Перебігають, зраджують, домовляються, голосують не за своєю волею". Також він наголосив, що неврегульованими залишились деякі важливі закони.

Наприклад, та ж децентралізація, яку не закріпли в Конституції. Якщо влада міняється, приходить новий президент (або навіть і цей у новому терміні), і каже: "Дивіться, це було зобов'язання на той термін. Це просив ЄС, ми зробили. Тепер ми не хочемо віддавати половину грошей на місця. Чому мери на місцях будуть це визначати? Ми ж краще в Києві знаємо, кому і скільки треба дати і на що витратити",

– припустив політолог.

За його словами, в результаті половина коштів буде розходитися по кишенях, а 10 % будуть йти на місця.

Це негативно, тому що реформа почала працювати. Вона справді показує, що з'явилися нові люди. Це альтернатива тим політикам, які сьогодні сидять у Верховній Раді. Тому що ці люди прийшли за історією успіху, за конкретним результатом, а не за забитими кишенями (не всі, звісно). Тому цю реформу варто закріпити, щоб потім було важче відмотати,

– запевнив Давидюк.

Також політолог не забув і про те, що досі не ухвалили закон про зняття депутатської недоторканності, "...хоча на початку року нас годували сніданками, мовляв, вже ось-ось". Тому Давидюк підкреслив, що сьогодні за результатами соцдосліджень кількох компаній 70-75 % – це рейтинг недовіри до центральних органів влади.

Відео повного інтерв'ю з політологом Миколою Давидюком