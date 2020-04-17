Главные новости 17 апреля: загрязненный воздух в Киеве и коронавирус у командующего Нацгвардии

Уровень загрязнения воздуха в столице утром 17 апреля стал одним из худших в мире. У командующего Национальной гвардии Николая Балана обнаружили COVID-19. В Киевской духовной академии и семинарии УПЦ МП вспышка коронавируса. Такими были главные новости 17 апреля.

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Загрязненный воздух в Киеве

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Вечером 16 и утром 17 апреля Киев занимал первое место в мире по показателю загрязнения воздуха. Все из-за задымления, которое окутало столицу. На вечер 17 апреля воздух в столице стал чище, хотя показатели все еще далеки от допустимой нормы. Ожидается, что показатели загрязнения воздуха в Киеве вернутся к норме уже к утру 18 апреля.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ГСЧС, а также в Офисе Президента заверили, что радиационный фон в столице в пределах нормы.

Что вызвало загрязнение и какова реакция властей

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что загрязнение воздуха в Киеве не является следствием пожаров в Чернобыльской зоне . Мол, дым в столицу занесло не оттуда, а из Житомирской области.

. Мол, дым в столицу занесло не оттуда, а из Житомирской области. О том, что запах дыма в Киеве никоим образом не связан с пожарами в Чернобыле, подтвердил и глава ГСЧС Николай Чечеткин. Он подчеркнул, что накануне на Житомирщине дул настолько сильный ветер, что валил деревья.

Его слова подтверждает и директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. Он отметил, что продукты горения из Чернобыльской зоны не могли попасть в Киев . По его словам, направление ветра в зоне отчуждения было северо-западным, а значит те продукты горения не могли попасть в Киев. Загрязнение воздуха в украинской столице связано с пылевой бурей и перемещением продуктов горения с Житомирщины.

. По его словам, направление ветра в зоне отчуждения было северо-западным, а значит те продукты горения не могли попасть в Киев. Загрязнение воздуха в украинской столице связано с пылевой бурей и перемещением продуктов горения с Житомирщины. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заверили, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет.

В Офисе Президента тоже подтвердили эту информацию. Владимир Зеленский настоял на том, чтобы Министерство здравоохранения как можно чаще давало рекомендации для тех, кто находится в зоне, где распространяется дым.

Обратите внимание! По данным портала IQAir, воздух в Киеве по состоянию на 20:00 17 апреля Киев все еще входил в пятерку городов с самым загрязненным воздухом.



Самые грязные города в мире по состоянию на 17 апреля / Скриншот с портала IQAir

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Предшествовали задымлению в столице и песчаные бури. В некоторых районах Киева и ряде городов в области поднялась песчаная буря, видимость значительно ухудшилась. В столице сильный ветер снес часть лесов Подольского моста, в Ирпене – повредил крышу одного из домов.

Коронавирус у командующего Нацгвардии

У командующего Нацгвардии Николая Балана подтвердили коронавирус. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко. По его словам, генерал сейчас находится в самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Об этом Командующий Нацгвардии Николай Балан заболел COVID-19, – Геращенко

Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное,

– сообщил Геращенко.

Что известно о Балане?

Николай Балан стал новым командующим Национальной гвардии Украины 14 июня 2019 года по указу Зеленского. Исполняющим обязанности Николая Балана назначил пятый президент Украины Петр Порошенко. Предыдущего командующего Юрия Аллерова Порошенко уволил 7 мая 2019 года.

Он родом из Прикарпатья – родился в селе Старый Лисец, что в Тисменицком районе Ивано-Франковской области. Прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. С 2010 года – начальник управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. После аннексии полуострова Балан отказался от российского паспорта.

Коронавирус продолжают выявлять в УПЦ МП

В Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата коронавирусом заболели по меньшей мере 19 человек: 3 преподавателя и 16 студентов. Заболел и ректор семинарии епископ Сильвестр. Он публично попросил прощения у всех, кого он мог заразить.

Также 15 апреля провели ПЦР-тестирование в самой Киевской духовной семинарии. Но его результаты пока неизвестны, поэтому количество инфицированных может возрасти.

Архимандрит Кирилл, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе в эфире 24 канала рассказал, что после того, как начался карантин, не всех студентов Киевской духовной академии отпустили домой. В частности, там оставили хористов и иподьяконов владык, которые находятся на территории Киево-Печерской лавры.

Справка. Архимандрит Кирилл Говорун учился и преподавал в течение некоторого времени в духовной академии УПЦ МП в Киеве.

По его мнению, это решение было полностью ошибочным. И именно это привело к тому, что большинство студентов заболели коронавирусом.

Если архиереям захотелось, чтобы кто-то вокруг них прислуживал из студентов, то это тоже неправильное решение, по моему мнению,

– отметил архимандрит Кирилл.

Он также отметил, что никто не спрашивал мнения студентов, хотели ли они остаться в академии после начала карантина. "Конечно, они могли уехать, но тогда не были бы уверены, какие бы санкции к ним применили", – отметил архимандрит Кирилл.

Смотрите видео: архимандрит Кирилл рассказал о ситуации в духовной академии УПЦ МП

Вечером 17 апреля стало известно, что от коронавируса умер еще один монах Киево-Печерской лавры.