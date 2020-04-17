Головні новини 17 квітня: забруднене повітря у Києві і коронавірус у командувача Нацгвардії

Рівень забруднення повітря у столиці вранці 17 квітня став одним з найгірших у світі. У командувача Національної гвардії Миколи Балана виявили COVID-19. У Київській духовній академії та семінарії УПЦ МП спалах коронавірусу. Такими були головні новини 17 квітня.

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Забруднене повітря у Києві

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Увечері 16 та вранці 17 квітня Київ посідав перше місце у світі за показником забруднення повітря. Усе через задимлення, яке окутало столицю. На вечір 17 квітня повітря у столиці стало чистішим, хоча показники все ще далекі від допустимої норми. Очікується, що показники забруднення повітря в Києві повернуться до норми вже до ранку 18 квітня.

У пресслужбі Київської міської державної адміністрації, ДСНС, а також в Офісі Президента запевнили, що радіаційний фон у столиці в межах норми.

Що спричинило забруднення і яка реакція влади

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні . Мовляв, дим у столицю занесло не звідти, а з Житомирської області.

. Мовляв, дим у столицю занесло не звідти, а з Житомирської області. Про те, що запах диму у Києві жодним чином не пов'язаний з пожежами у Чорнобилі, підтвердив і очільник ДСНС Микола Чечоткін. Він підкреслив, що напередодні на Житомирщині дув настільки потужний вітер, що валив дерева.

Його слова підтверджує також директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. Він наголосив, що продукти горіння з Чорнобильської зони не могли потрапити в Київ . За його словами, напрямок вітру в Зоні відчуження був північно-західним, а значить ті продукти горіння не могли потрапити до Києва. Забруднення повітря в українській столиці пов'язане з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння з Житомирщини.

. За його словами, напрямок вітру в Зоні відчуження був північно-західним, а значить ті продукти горіння не могли потрапити до Києва. Забруднення повітря в українській столиці пов'язане з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння з Житомирщини. У Державній службі з надзвичайних ситуацій запевнили, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе .

. В Офісі Президента теж підтвердили цю інформацію. Володимир Зеленський наполіг на тому, щоб Міністерство охорони здоров'я якомога частіше надавало рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим.

Зверніть увагу! За даними порталу IQAir, повітря у Києві станом на 20:00 17 квітня Київ все ще входив до п'ятірки міст із найзабрудненішим повітрям.



Найбрудніші міста у світі станом на 17 квітня / Скриншот з порталу IQAir

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Передували задимленню у столиці і піщані бурі. У деяких районах Києва та низці містечок в області здійнялася піщана буря, видимість значно погіршилася. У столиці сильний вітер зніс частину риштувань Подільського мосту, в Ірпені – пошкодив дах одного з будинків.

Дивіться відео 24 каналу про піщану бурю на Київщині

Коронавірус у командувача Нацгвардії

У командувача Нацгвардії Миколи Балана підтвердили коронавірус. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко. За його словами, генерал зараз перебуває на самоізоляції, а всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.

Станом на 17 квітня в Україні виявили 501 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, кількість хворих зросла до 4 662 – з них 125 пацієнтів померли, ще 246 хворим вдалося одужати.

Про це Командувач Нацгвардії Микола Балан захворів на COVID-19, – Геращенко

Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний,

– повідомив Геращенко.

Що відомо про Балана?

Микола Балан став новим командувачем Національної гвардії України 14 червня 2019 року за указом Зеленського. Виконувачем обов’язків Миколу Балана призначив п’ятий президент України Петро Порошенко. Попереднього командувача Юрія Аллерова Порошенко звільнив 7 травня 2019 року.

Він родом із Прикарпаття – народився у селі Старий Лисець, що у Тисменицькому районі Івано-Франківської області. Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. З 2010 року – начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. Після анексії півострова Балан відмовився від російського паспорта.

Коронавірус продовжують виявляти у УПЦ МП

У Київській духовній академії та семінарії Української православної церкви Московського патріархату на коронавірус захворіли щонайменше 19 осіб: 3 викладачі та 16 студентів. Захворів і ректор семінарії єпископ Сильвестр. Він публічно попросив вибачення у всіх, кого він міг заразити.

Також 15 квітня провели ПЛР-тестування у самій Київській духовній семінарії. Але його результати поки є невідомими, тому кількість інфікованих може зрости.

Архімандрит Кирило, професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі в ефірі 24 каналу розповів, що після того, як розпочався карантин, не всіх студентів Київської духовної академії відпустили додому. Зокрема, там залишили хористів та іподияконів владик, які перебувають на території Києво-Печерської лаври.

Довідка. Архімандрит Кирило Говорун навчався і викладав протягом деякого часу в духовній академії УПЦ МП у Києві.

На його думку, це рішення було цілком помилковим. І саме це призвело до того, що більшість студентів захворіли на коронавірус.

Якщо архієреям захотілося, щоб хтось довкола них прислуговував зі студентів, то це теж неправильне рішення, на мою думку,

– наголосив архімандрит Кирило.

Він також відзначив, що ніхто не питав думки студентів, чи хотіли вони залишитися в академії після початку карантину. "Звичайно, вони могли поїхати, але тоді не були б впевнені, які б санкцїі до них застосували", – зазначив архімандрит Кирило.

Дивіться відео: архімандрит Кирило розповів про ситуацію в духовній академії УПЦ МП

Ввечері 17 квітня стало відомо, що від коронавірусу помер ще один монах Києво-Печерської лаври.