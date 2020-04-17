Командувач Нацгвардії Микола Балан захворів на COVID-19, – Геращенко

Антон Геращенко заявив, що у командувача Національної гвардії України Миколи Балана підтвердили коронавірус.

Захворювання у Балана проходить майже безсимптомно. Про це заступник міністра внутрішніх справ України написав у фейсбуці.

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Геращенко додав, що загалом стан здоров'я командувача Національної гвардії задовільний. За словами Геращенка, Балан зараз перебуває на самоізоляції, а всі особи, які з ним контактували, пройдуть тестування.

Попри це Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання. Обов'язки Командуючого Національної гвардії виконує перший заступник – генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

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