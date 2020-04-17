Командувач Нацгвардії Микола Балан захворів на COVID-19, – Геращенко
Антон Геращенко заявив, що у командувача Національної гвардії України Миколи Балана підтвердили коронавірус.
Захворювання у Балана проходить майже безсимптомно. Про це заступник міністра внутрішніх справ України написав у фейсбуці.
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Геращенко додав, що загалом стан здоров'я командувача Національної гвардії задовільний. За словами Геращенка, Балан зараз перебуває на самоізоляції, а всі особи, які з ним контактували, пройдуть тестування.
Попри це Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання. Обов'язки Командуючого Національної гвардії виконує перший заступник – генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.
Що відомо про Миколу Балана: головне
- Народився у селі Старий Лисець, що у Тисменицькому районі Івано-Франківської області. У 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України – також із відзнакою.
- Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.
- П'ятий президент Порошенко призначив його заступником командувача Національної гвардії України 18 квітня 2014 року. З 6 лютого 2015 року до 31 грудня 2015 року виконував обов'язки Командувача Національної гвардії України.
- У червні 2019 року Балан став новим командувачем Національної гвардії України. Аби призначити його на посаду, глава держави видав аж три укази. Так, спочатку Володимир Зеленський підписав указ про звільнення його від виконання обов'язків та з посади заступника командувача НГУ.
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