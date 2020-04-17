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      Командующий Нацгвардии Николай Балан заболел COVID-19, – Геращенко

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      Николай Балан заболел COVID-19 / file.liga.net

      Антон Геращенко заявил, что у командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана подтвердили коронавирус.

      Заболевание в Балана проходит почти бессимптомно. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины написал в Фейсбуке.

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      Геращенко добавил, что в целом состояние здоровья командующего Национальной гвардии удовлетворительное. По словам Геращенко, Балан сейчас находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали, пройдут тестирование.

      Новость дополняется ...

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Нацгвардія Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины
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