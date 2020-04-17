Командующий Нацгвардии Николай Балан заболел COVID-19, – Геращенко

Антон Геращенко заявил, что у командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана подтвердили коронавирус.

Заболевание в Балана проходит почти бессимптомно. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины написал в Фейсбуке.

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Геращенко добавил, что в целом состояние здоровья командующего Национальной гвардии удовлетворительное. По словам Геращенко, Балан сейчас находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали, пройдут тестирование.

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