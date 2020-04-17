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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Нардеп Сергій Рудик одужав від коронавірусу: припускає, що захворів саме у Раді

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      Сергій Рудик перебував у лікарні / з фейсбуку Рудика

      Позафракційний народний депутат Сергій Рудик одним з перших захворів на COVID-19. Нині він отримав два негативні результати тестів і повідомляє, що одужав.

      Про подолання хвороби, каже нардеп, свідчать і знімки його легенів. Новину про одужання Рудик розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Окрім того, Рудик на відео припустив, що захворів саме у Верховній Раді від колег, які їздили в Куршевель, коли у Франції вже почалася епідемія.

      17 квітня. Рівно місяць від тої злощасної сесії Верховної Ради, коли швидше за все, хтось із моїх "куршевельських" колег приніс в Раду цю заразу і нікому про це не сказав,
      –  розповів Рудик.

      Раніше колега Рудика Сергій Шахов зізнався, що справді їздив у Куршевель, а опісля здав тест на коронавірус, який виявився негативним. Однак, нардеп заявив, що захворів не на курорті, а в Україні. 

      Що відомо про Сергія Рудика? Депутат Верховної Ради 8 і 9 скликань. Народився у Чернівцях. Кандидат історичних наук. У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 198 округом у Черкаській області. Голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету.

      У попередньому скликанні Рудика обрали за тим же округом як самовисуванця та члена ВО "Свобода".

      Хто ще з нардепів одужав від COVID-19

      • Народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов був першим з парламентарів, які захворіли на COVID-19. А вже через 10 днів після госпіталізації політик повідомив, що лікарі його виписали, оскільки його тести були негативними.
      • Наступного дня після Шахова коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева. Він також вже одужав та виписаний з лікарні.
      • Руслан Горбенко зі "Слуги народу" про діагноз він дізнався 24 березня, і перебував у столичній Олександрівській лікарні. 6 квітня виписали через те, що він вже вилікувався.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Черкас Сергій Шахов Коронавірус в Україні Рудик Сергій Ярославович Верховна Рада Новини України Новини політики
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