Нардеп Сергій Рудик одужав від коронавірусу: припускає, що захворів саме у Раді

Позафракційний народний депутат Сергій Рудик одним з перших захворів на COVID-19. Нині він отримав два негативні результати тестів і повідомляє, що одужав.

Про подолання хвороби, каже нардеп, свідчать і знімки його легенів. Новину про одужання Рудик розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Окрім того, Рудик на відео припустив, що захворів саме у Верховній Раді від колег, які їздили в Куршевель, коли у Франції вже почалася епідемія.

17 квітня. Рівно місяць від тої злощасної сесії Верховної Ради, коли швидше за все, хтось із моїх "куршевельських" колег приніс в Раду цю заразу і нікому про це не сказав,

– розповів Рудик.

Раніше колега Рудика Сергій Шахов зізнався, що справді їздив у Куршевель, а опісля здав тест на коронавірус, який виявився негативним. Однак, нардеп заявив, що захворів не на курорті, а в Україні.

Що відомо про Сергія Рудика? Депутат Верховної Ради 8 і 9 скликань. Народився у Чернівцях. Кандидат історичних наук. У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 198 округом у Черкаській області. Голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету.



У попередньому скликанні Рудика обрали за тим же округом як самовисуванця та члена ВО "Свобода".

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