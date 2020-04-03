Нардеп Руслан Горбенко каже, що вилікувався від коронавірусу: які препарати приймав

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко з 23 березня перебуває в Олександрівській лікарні Києва з COVID-19. Наразі він отримав негативний тест і може відправитися додому.

У понеділок Горбенка виписуватимуть з лікарні. Принаймні про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми У депутата Шахова, який хворів на коронавірус, вже 2 негативні тести

Як він зазначив, його стан при потраплянні у лікарню був важким. У своєму пості він висловив подяку всьому медичному персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні та зокрема завідувачці Тетяні Ільдарівні. А також дав пораду з власного досвіду:

Тільки починаються симптоми – відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах,

– написав Горбенко.

Що приймав Горбенко

Плаквеніл – 10 днів 2 пігулки в день;

Азицин – 1 пігулка в день;

Амброксол – 3 пігулки в день;

Лоратадин – 1 пігулка на ніч;

Антибіотик Меронем – 3 рази на день внутрішньовенно;

Інгаляції Лаферобіоном

Температуру збивав Парацетамолом.

Хто ще з чинних нардепів захворів

Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов . Він відпочивав в Куршевелі. Наразі у нього два негативні тести, і сам нардеп каже, що одужав.

. Він відпочивав в Куршевелі. Наразі у нього два негативні тести, і сам нардеп каже, що одужав. 21 березня стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного . Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.

. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні. Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.

24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом.

заразився коронавірусом. Першим зі "Слуг народу" підтвердив інформацію про недугу Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 23 березня.

28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход . Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.

29 березня інфікувався "Слуга народу" Володимир Ватрас .



Нардепи, хворі на коронавірус / Інфографіка 24 каналу