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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нардеп Руслан Горбенко каже, що вилікувався від коронавірусу: які препарати приймав

      - Читать новость на русском
      Руслан Горбенко вилікувався від коронавірусу / фото з фейсбуку Горбенка

      Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко з 23 березня перебуває в Олександрівській лікарні Києва з COVID-19. Наразі він отримав негативний тест і може відправитися додому.

      У понеділок Горбенка виписуватимуть з лікарні. Принаймні про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. 

      До теми У депутата Шахова, який хворів на коронавірус, вже 2 негативні тести

      Як він зазначив, його стан при потраплянні у лікарню був важким. У своєму пості він висловив подяку всьому медичному персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні та зокрема завідувачці Тетяні Ільдарівні. А також дав пораду з власного досвіду:

      Тільки починаються симптоми – відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах,
      – написав Горбенко.

      Що приймав Горбенко

      • Плаквеніл – 10 днів 2 пігулки в день;
      • Азицин – 1 пігулка в день;
      • Амброксол – 3 пігулки в день;
      • Лоратадин – 1 пігулка на ніч;
      • Антибіотик Меронем – 3 рази на день внутрішньовенно;
      • Інгаляції Лаферобіоном
      • Температуру збивав Парацетамолом.

      Хто ще з чинних нардепів захворів

      • Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Куршевелі. Наразі у нього два негативні тести, і сам нардеп каже, що одужав.
      • 21 березня стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. 
      • Першим зі "Слуг народу" підтвердив інформацію про недугу Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 23 березня.
      • 28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход. Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.
      • 29 березня інфікувався "Слуга народу" Володимир Ватрас

      Нардепи хворі
      Нардепи, хворі на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Верховна Рада Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Слуга народу Коронавірус в Україні Лікарня Новини України Новини політики
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