Нардеп Руслан Горбенко каже, що вилікувався від коронавірусу: які препарати приймав
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко з 23 березня перебуває в Олександрівській лікарні Києва з COVID-19. Наразі він отримав негативний тест і може відправитися додому.
У понеділок Горбенка виписуватимуть з лікарні. Принаймні про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми У депутата Шахова, який хворів на коронавірус, вже 2 негативні тести
Як він зазначив, його стан при потраплянні у лікарню був важким. У своєму пості він висловив подяку всьому медичному персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні та зокрема завідувачці Тетяні Ільдарівні. А також дав пораду з власного досвіду:
Тільки починаються симптоми – відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах,
– написав Горбенко.
Що приймав Горбенко
- Плаквеніл – 10 днів 2 пігулки в день;
- Азицин – 1 пігулка в день;
- Амброксол – 3 пігулки в день;
- Лоратадин – 1 пігулка на ніч;
- Антибіотик Меронем – 3 рази на день внутрішньовенно;
- Інгаляції Лаферобіоном
- Температуру збивав Парацетамолом.
Хто ще з чинних нардепів захворів
- Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Куршевелі. Наразі у нього два негативні тести, і сам нардеп каже, що одужав.
- 21 березня стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом.
- Першим зі "Слуг народу" підтвердив інформацію про недугу Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 23 березня.
- 28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход. Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.
- 29 березня інфікувався "Слуга народу" Володимир Ватрас.
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