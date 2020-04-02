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      У депутата Шахова, який хворів на коронавірус, вже 2 негативні тести

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      Сергій Шахов, імовірно, одужав від коронавірусу / фото з його фейсбуку

      У народного депутата Сергія Шахова першого у Верховній Раді України підтвердили коронавірус. Сталося це ще 18 березня. Втім вже 2 квітня депутат розповів, що два нові його тести виявилися негативними.

      Наразі лікарі планують зробити ще один тест, розповів Шахов у коментарі "Українській правді".

      Цікаво Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка

      Завтра зранку маю приїхати до Олександрівської лікарні, щоб здати ще один тест. Для чого це, не розумію – або тести не нормальні, або ж лікарі у такий спосіб хочуть себе перевірити,
      – підкреслив депутат.

      Він підкреслив, що почувається цілком добре. У ще кращому стані його дружина – та два дні перехворіла, а далі тести були негативними.

      Крім того, Сергій Шахов заявив, що вважає "штучно нагнаною" паніку довкола коронавірусу. Мовляв, у його будинку заразилися лише він і дружина. Втім це жодним чином не зачепило дітей і їхню бабусю.

      Ба більше, за словами депутата, він після повернення в Україну спілкувався з багатьма депутатами, головами фракцій. З багатьма навіть обіймався, але захворіли лише Сергій Вельможний і Олександр Лукашев.

      Коронавірус Шахова: коротко

      Схоже, народний депутат Сергій Шахов підхопив коронавірус під час відпочинку у французькому Куршевелі. Після повернення у нього і ще 3 людей інфікували хворобу.

      Спершу це намагалися приховати і навіть звернулися до приватної лабораторії Eurolab, та зі свого боку нічого не повідомила державній владі.

      Представникам МОЗ довелося перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, поки не стало офіційно відомо про позитивний результат тесту.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Сергій Шахов Верховна Рада
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