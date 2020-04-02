У депутата Шахова, який хворів на коронавірус, вже 2 негативні тести
У народного депутата Сергія Шахова першого у Верховній Раді України підтвердили коронавірус. Сталося це ще 18 березня. Втім вже 2 квітня депутат розповів, що два нові його тести виявилися негативними.
Наразі лікарі планують зробити ще один тест, розповів Шахов у коментарі "Українській правді".
Цікаво Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
Завтра зранку маю приїхати до Олександрівської лікарні, щоб здати ще один тест. Для чого це, не розумію – або тести не нормальні, або ж лікарі у такий спосіб хочуть себе перевірити,
– підкреслив депутат.
Він підкреслив, що почувається цілком добре. У ще кращому стані його дружина – та два дні перехворіла, а далі тести були негативними.
Крім того, Сергій Шахов заявив, що вважає "штучно нагнаною" паніку довкола коронавірусу. Мовляв, у його будинку заразилися лише він і дружина. Втім це жодним чином не зачепило дітей і їхню бабусю.
Ба більше, за словами депутата, він після повернення в Україну спілкувався з багатьма депутатами, головами фракцій. З багатьма навіть обіймався, але захворіли лише Сергій Вельможний і Олександр Лукашев.
Коронавірус Шахова: коротко
Схоже, народний депутат Сергій Шахов підхопив коронавірус під час відпочинку у французькому Куршевелі. Після повернення у нього і ще 3 людей інфікували хворобу.
Спершу це намагалися приховати і навіть звернулися до приватної лабораторії Eurolab, та зі свого боку нічого не повідомила державній владі.
Представникам МОЗ довелося перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, поки не стало офіційно відомо про позитивний результат тесту.
Читайте також
-
Що Росія буде підсовувати Україні в Мінську: тлумачний словник Путінасьогодні , 08:40
-
Масштабна пожежа на Хмельниччині: горів колишній цукровий заводсьогодні , 09:09
-
Окупанти ввели карантин у Криму: триватиме лише 3 днісьогодні , 08:35
-
Українка, яка обслуговувала хворих коронавірусом в Італії, приховала це на кордонісьогодні , 12:33
-
Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестівсьогодні , 07:44
-
Прикордонники готові взяти на роботу заробітчан, що повернулись в Українусьогодні , 11:42