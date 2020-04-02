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      У депутата Шахова, который болел коронавирусом, уже 2 отрицательных теста

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      Сергей Шахов, вероятно, выздоровел от коронавируса / Фото из Фейсбука Сергея Шахова

      У народного депутата Сергея Шахова у первого в Верховной Раде Украины подтвердили коронавирус. Произошло это еще 18 марта. Впрочем уже 2 апреля депутат рассказал, что два его новых теста оказались отрицательными.

      Сейчас врачи планируют сделать еще один тест, рассказал Шахов в комментарии "Украинской правде".

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      Завтра утром должен приехать в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один тест. Для чего это, не понимаю – либо тесты не нормальные, либо же врачи таким образом хотят себя проверить,
      – подчеркнул депутат.

      Он отметил, что чувствует себя хорошо. В еще лучшем состоянии его жена – та два дня переболела, а дальше тесты были отрицательными.

      Кроме того, Сергей Шахов заявил, что считает "искусственно нагнетаемой" панику вокруг коронавируса. Мол, в его доме заразились только он и жена. Впрочем это никоим образом не задело детей и их бабушку.

      Более того, по словам депутата, он после возвращения в Украину общался со многими депутатами, главами фракций. Со многими даже обнимался, но заболели только Сергей Вельможный и Александр Лукашев.

      Коронавирус у Шахова: коротко

      Похоже, народный депутат Сергей Шахов подхватил коронавирус во время отдыха во французском Куршевеле. По возвращении у него и еще 3 человек выявили болезнь.

      Сначала это пытались скрыть, и даже обратились в частную лабораторию Eurolab, та со своей стороны ничего не сообщила государственной власти.

      Представителям Минздрава пришлось проверять десятки людей, с которыми эти лица могли контактировать на протяжении четырех дней, пока не стало официально известно о положительном результате теста.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Сергей Шахов Верховная Рада
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