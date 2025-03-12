Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, здійснивши 66 атак на позиції Сил оборони.

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Курщина під ударами ворога

На Курщині ситуація залишається напруженою. За наявною інформацією, українські захисники відбили одну атаку загарбників.

Окрім цього, ворог тричі завдав авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, а також здійснив 144 артилерійських обстріли, серед яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Активні бої на інших напрямках

Водночас бойові дії тривають на кількох інших напрямках, зокрема на Покровському та Торецькому. Противник також активний на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках, де ворог не припиняє атакувати українські позиції. Сили оборони відбили велику кількість атак, проте боєзіткнення продовжуються.

Загалом ситуація на фронті залишається складною, але українські захисники дають гідну відсіч і стримують ворожий наступ.