Главные новости 26 января: смерть Коби Брайанта, потери на Донбассе

В США погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. На Донбассе, в результате обстрелов боевиков, 2 украинских военных погибли, еще 2 получили травмы. Умер одиозный священник РПЦ Чаплин. Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу. Правительство решило усилить меры безопасности для защиты украинцев от распространения коронавируса из Китая. Такими были главные новости 26 января.

Главные новости за сегодня, 26 января, в Украине и мире:

Шокирующая смерть Коби Брайанта

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В штате Калифорния США погиб баскетболист Коби Брайант. Его смерть наступила в результате аварии вертолета. В момент инцидента вместе со спортсменом на борту находились еще как минимум трое людей.

О гибели баскетболиста сообщил американский таблоид TMZ. Также эту информацию подтвердило ведущее американское специализированное издание ESPN. Официального подтверждения пока нет.

После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место аварии, но спасти никого не удалось.

У Брайанта осталась жена Ванесса и четыре дочери: Джанна, Наталья, Бьянка и Капри, которая родилась в июне 2019 года.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020

Что известно о Кобе Брайанте?

Легенда спорта и баскетбола Коби Брайат завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии.



На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Опять потери на Донбассе

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В воскресенье пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили боевые травмы.

В зоне проведения ООС от ранений, полученных во время обстрела пророссийских наемников, погиб военнослужащий ВСУ Антон Хоба. Ему было 28 лет.

На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.



Погибший украинский военный Антон Хоба / facebook.com/Noha.Mykola

Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-ей ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-ой отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-ой ОМБр атамана Ивана Сирко;

Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-ой ОГШБр;

Игорь Химичук – старший солдат с Житомирщины. Выполняя боевую задачу, парня поразила вражеская пуля. Ему было всего 29 лет.

Валерий Закусило – военнослужащий погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули. Ему было 32 года. У Валерия Закусило остались две дочери.

Александр Слободанюк – младший сержант. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины. Во время выполнения боевого задания в воина попала пуля вражеского снайпера. С ним простились в городе Первомайске Николаевской области.

В целом Украина только с начала 2020 года понесла уже 11 потерь в войне на Донбассе.

Умер скандальный Всеволод Чаплин

Пример заявления Чаплина: Священник РПЦ заявил о готовности разрушить российские города за возможность захватить Украину

Умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин. Мужчине был 51 год. При жизни он отличился не одним громким заявлением в сторону Украины.

Как рассказал информационному агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько, все произошло примерно в 16:30 26 января. Чаплину внезапно стало плохо, когда он сидел на скамейке возле своего храма.

Относительно причин смерти источник агентства в медицинских кругах сообщил, предварительно, Чаплин ушел на тот свет из-за внезапной остановки сердца. В ближайшее время должна быть проведена экспертиза, которая и должна определить точную причину смерти.



Умер скандальный российский священник Всеволод Чаплин / "Национальная служба новостей"

Почему Всеволода Чаплина называют скандальным

При жизни священнослужитель выдал не одно громкое заявление. В частности, он неоднократно призывал брать Киев.

Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Киев наша – потерянная древняя столица, центр Руси. Потерянная в результате наступления западных вражеских сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель так же, как относились наши предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию,

– заявлял он во время выступления в 2019 году.

Кроме того, Чаплин поддерживал вмешательство России в украинскую политику – вплоть до открытой войны и оккупации.

Относительно других скандальных заявлений, то он:

настойчиво рекомендовал православным не ходить на концерт американской певицы Мадонны;

выступал с предложением создать православные народные дружины, которые смогут "навести порядок в районе своего места проживания";

призвал к репрессиям против оппозиции в России;

оправдывал убийства "внутренних врагов";

называл гуманизм "сатанинским учением";

призвал бороться с сексуальным образованием в российских школах;

требовал разрешить православным банкирам не платить проценты вкладчикам, потому что, по его мнению, это – "ростовщичество";

высказывался за применение смертной казни в отдельных случаях.

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Что известно о Всеволоде Чаплине

Родился он 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1994-м – Московскую духовную академию.

21 апреля 1991 года его рукоположили в сан диакона, а 7 января 1992 года – в сан пресвитера. В 1999 году возвели Чаплина в сан протоиерея.

В 2001-2009 годах он занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ. С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. До декабря 2015 года – заместитель главы Всемирного русского народного собора. С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года – член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. А в 2016 году его назначили настоятелем храма святого Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Реакция власти на вспышку коронавируса в Китае

Важно: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру

Кабинет Министров Украины решил усилить меры безопасности для защиты украинцев от распространения смертельной пневмонии из Китая. В международном аэропорту "Борисполь" специалисты проверяют на вероятность заражения коронавирусом пассажиров прямых рейсов из Китая.

Правительство усилило контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. С сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

По словам Гончарука, специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту.

Также, премьер отметил, что в воскресенье, 26 января украинские специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на котором было 150 человек. Он также заверил, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Отдельно Гончарук заверил, что всех животных, которых ввозят в Украину, также обязательно осматривают ветеринарные службы.

Глава правительства также призвал украинцев получать всю достоверную информацию только на официальных источниках:

сайте Минздрава или других представителей оперативного штаба,

правительственном портале,

официальных ресурсах Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что сегодня глава Минздрава Зоряна Скалецкая на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказала, что министерство подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Ранее, в Украине расследовали 3 случая с подозрением на впечатление коронавирусом. Зоряна Скалецкая заверила, что все 3 случая – были обычным гриппом.

Заметим, что новый вид коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае, вышел за пределы страны. Он вспыхнул в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

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Какой риск инфицирования коронавирусом?

Риск инфицирования опасным недугом – средний. Пока Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и обращение товаров. В Украине нет прямого авиасообщения с городом-источником вспышки – Уханем.

Зеленский в Польше

Стоит знать: История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу.

В первый день своего визита украинский президент принял участие в памятных мероприятиях в городе Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Там он, в частности, встретился с бывшими узниками концлагеря.



Зеленский на памятном мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау / Офис Президента Украины

Он отметил, что более двух с половиной тысяч украинцев были удостоены звания Праведников народов мира – тех, кто рисковал собственной жизнью во времена Холокоста для спасения евреев.

Отметим, что во всем мире на днях чтят память жертв Холокоста.

День памяти жертв Холокоста – что это за дата? Смотрите в видео:

Что известно о Дне памяти жертв Холокоста?

Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата введена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.



Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибли до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.



А вот 23-го января в Израиле с особыми торжествами прошел форум памяти жертв Холокоста, на него были приглашены 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.