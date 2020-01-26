Головні новини 26 січня: смерть Кобі Браянта, втрати на Донбасі

У США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт. На Донбасі, в результаті обстрілів бойовиків, 2 українських військових загинули, ще 2 отримали травми. Помер одіозний священник РПЦ Чаплін. Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі. Уряд вирішив посилити заходи безпеки для захисту українців від поширення коронавірусу з Китаю. Такими були головні новини неділі, 26 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 26 січня, в Україні та світі:

Шокуюча смерть Кобі Браянта

До теми: У США загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

У штаті Каліфорнія США загинув баскетболіст Кобі Браянт. Його смерть настала внаслідок аварії вертольота. У момент інциденту разом зі спортсменом на борту перебували ще щонайменше троє людей.

Про загибель баскетболіста повідомив американський таблоїд TMZ. Також цю інформацію підтвердило провідне американське спеціалізоване видання ESPN. Офіційного підтвердження наразі немає.

Після падіння вертоліт загорівся. Рятувальні служби прибули на місце аварії, але врятувати нікого не вдалося.

У Браянта залишилася дружина Ванесса і чотири доньки: Джанна, Наталя, Бьянка і Капрі, яка народилася у червні 2019 року.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020

Що відомо про Кобі Браянта?Легенда спорту і баскетболу Кобі Браят завершив кар'єру у 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії.



Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Знову втрати на Донбасі

До теми: На фронті загинув доброволець Антон Хоба: що про нього відомо

У неділю проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє отримали бойові травми.

У зоні проведення ООС від поранень, отриманих під час обстрілу проросійських найманців, загинув військовослужбовець ЗСУ Антон Хоба. Йому було 28 років.

На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.



Загиблий український військовий Антон Хоба / facebook.com/Noha.Mykola

Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

Ігор Хімічук – старший солдат із Житомирщини. Виконуючи бойове завдання, хлопця вразила ворожа куля. Йому було всього 29 років.

Валерій Закусило – військовослужбовець загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Йому було 32 роки. У Валерія Закусила залишилися дві доньки.

Олександр Слободанюк – молодший сержант. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України. Під час виконання бойового завдання у воїна влучила куля ворожого снайпера. З ним попрощалися у місті Первомайську Миколаївської області.

Загалом Україна лише від початку 2020 року зазнала вже 11 втрат у війні на Донбасі.

Помер скандальний Всеволод Чаплін

Приклад заяви Чапліна: Священик РПЦ заявив про готовність зруйнувати російські міста за можливість захопити Україну

Помер священник Російської православної церкви Всеволод Чаплін. Чоловікові був 51 рік. За життя він відзначився не однією гучної заявою у бік України.

Як розповів інформаційній агенції прихожанин храму Феодора Студита Олександр Петрунько, все сталося приблизно о 16:30 26 січня. Чапліну раптово стало зле, коли він сидів на лавці біля свого храму.

Щодо причин смерті джерело агенції у медичних колах повідомило, попередньо, Чаплін пішов на той світ через раптову зупинку серця. Найближчим часом має бути проведено експертизу, яка і має визначити точну причину смерті.



Помер скандальний російський священник Всеволод Чаплін / "Национальна служба новостей"

Чому Всеволода Чапліна називають скандальним

За життя священнослужитель видав не одну гучну заяву. Зокрема, він неодноразово закликав брати Київ.

Крим – гарний контрнаступ, але його мало. Київ наша – втрачена давня столиця, центр Русі. Втрачена в результаті настання західних ворожих сил. Ми повинні ставитися до захоплення стародавнього Києва та інших навколишніх його російських земель так само, як ставилися наші предки в 40-і роки. Ми можемо змінити цю ситуацію,

– заявляв він під час виступу в 2019 році.

Крім того, Чаплін підтримував втручання Росії в українську політику – аж до відкритої війни та окупації.

Щодо інших скандальних заяв, то він:

наполегливо рекомендував православним не ходити на концерт американської співачки Мадонни;

виступав з пропозицією створити православні народні дружини, які зможуть "навести лад у районі свого місця проживання";

закликав до репресій проти опозиції в Росії;

виправдовував вбивства "внутрішніх ворогів";

називав гуманізм "сатанинським вченням";

закликав боротися з сексуальною освітою в російських школах;

вимагав дозволити православним банкірам не платити відсотки вкладникам, тому що, на його думку, це – "лихварство";

висловлювався за застосування смертної кари в окремих випадках.

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Що відомо про Всеволода Чапліна

Народився він 31 березня 1968 року в Москві. У 1990 році закінчив Московську духовну семінарію, а в 1994-му – Московську духовну академію.

21 квітня 1991 року його висвятили у сан диякона, а 7 січня 1992 року – в сан пресвітера. У 1999 році возвели Чапліна до сану протоієрея.

У 2001 – 2009 роках він займав посаду заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. З 31 березня 2009 року по 24 грудня 2015 року був головою Синодального відділу взаємин церкви та суспільства. До грудня 2015 року – заступник голови Всесвітнього російського народного собору. З 22 березня 2011 року по 24 грудня 2015 року – член Вищої Церковної Ради Російської Православної Церкви (за посадою).

У 2009-2016 був настоятелем храму святителя Миколая Чудотворця на Трьох Горах. А у 2016 році його призначили настоятелем храму святого Феодора Студита (Смоленської ікони Божої Матері) біля Нікітських воріт.

Реакція влади на спалах коронавірусу у Китаї

Важливо: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Кабінет Міністрів України вирішив посилити заходи безпеки для захисту українців від поширення смертельної пневмонії з Китаю. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" фахівці перевіряють на ймовірність зараження коронавірусом пасажирів прямих рейсів із Китаю.

Уряд посилив контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання. Відсьогодні в аеропорту "Бориспіль" всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

За словами Гончарука, фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами і вже працюють в аеропорту.

Також, прем'єр зазначив, що у неділю, 26 січня українські фахівці вже зустріли перший рейс із Китаю, на якому було 150 людей. Він також запевнив, що в Україні не зареєстровано жодного випадку на захворювання коронавірусом.

Окремо Гончарук запевнив, що усіх тварин, яких ввозять до України, також обов'язково оглядають ветеринарні служби.

Глава уряду також закликав українців отримувати усю достовірну інформацію лише на офіційних джерелах:

сайті МОЗу або інших представників оперативного штабу,

урядовому порталі,

офіційних ресурсах Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відзначимо, що сьогодні очільниця МОЗ Зоряна Скалецька на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповіла, що міністерство підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Раніше, в Україні розслідували 3 випадки з підозрою на враження коронавірусом. Зоряна Скалецька запевнила, що усі 3 випадки – були звичайним грипом.

Зауважимо, що новий вид коронавірусу, який вперше зафіксували у Китаї, вийшов за межі країни. Він спалахнув у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

Цікаво: Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив

Який ризик інфікування коронавірусом?Ризик інфікування небезпечною недугою – середній. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. В Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем.

Зеленський у Польщі

Варто знати: Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі.

У перший день свого візиту український президент узяв участь у пам’ятних заходах у місті Освенцимі з нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Там він, зокрема, зустрівся із колишніми в'язнями концтабору.



Зеленський на пам'ятному заході з нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау / Офіс Президента України

Він відзначив, що понад дві з половиною тисячі українців були удостоєні звання Праведників народів світу — тобто тих, хто ризикував власним життям у часи Голокосту для порятунку євреїв.

Відзначимо, що у всьому світі цими днями вшановують пам’ять жертв Голокосту.

День пам'яті жертв Голокосту – що це за дата? Дивіться у відео:

Що відомо про День пам'яті жертв Голокосту?Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.



Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.



А ось 23-го січня в Ізраїлі з особливими урочистостями пройшов форум вшанування пам’яті жертв Голокосту, на нього були запрошені 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.