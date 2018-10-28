Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала победу в финале Итогового турнира WTA. Между шоуменом Сергеем Притулой и партией "Батькивщина" возник громкий скандал. В Британии разбился вертолет владельца ФК "Лестер", который предположительно погиб. Таким были главные новости в воскресенье, 28 октября, в Украине и мире.

Триумф Свитолиной

Элина Свитолина благодаря фантастическому камбэку сумела победить представительницу США Слоан Стивенс в напряженном финале Итогового турнира WTA. Счет встречи – 2:1 (3:6, 6:2, 6:2).

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Заметим, что это первый такой успех в истории Украины – в 1993 году Андрей Медведев дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, где проиграл Питу Сампрасу, и до победы Свитолиной ни один из украинских теннисистов или теннисисток похвастаться подобными достижениями не мог.

Сюжет 24 канала о победе Элины Свитолиной

К слову, во время награждения с Элиной случился конфуз – она позировала с кубком, но в это время за ее спиной прогремел взрыв конфетти, и от неожиданного звука украинка едва не выпустила трофей из рук.

Кто такая Элина Свитолина: смотрите видео

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Притула обвинил "Батькивщину" в манипуляциях в отношении его личности

Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула обвинил волынскую ячейку "Батькивщины" в том, что они с манипулятивной целью и без разрешения использовали его фото и волонтерские достижения.

Дело в том, что соцсетью Facebook распространяется рекламное сообщение Волынской областной партийной организации "Батькивщины" с Сергеем Притулой – изображено его фото, которое сопровождает подпись "Сергей Притула собрал 7,5 миллионов гривен для бойцов АТО. Уважаешь? Ставь лайк!"

Дело же не в том, что я собрал не 7,5 миллионов, а более 30 миллионов. И даже не в том, что раз уж автор этого поста так гордится мной, то мог бы разместить мои волонтерские банковские реквизиты для дальнейшего сбора средств. Дело в том, что штаб ВО "Батькивщина" на Волыни вместо того, чтобы перекинуть мне немного денег на армию, вбухал их в рекламу абсолютно манипулятивного сообщения с сочетанием моей рожи и своего политического бренда,

– прокомментировал инцидент Притула.

Одновременно он отметил, что использование изображений, фото публичных лиц, которые не имеют отношения к политических организаций на их официальных страницах в сети может расцениваться как дезинформация.

По его словам, "Батькивщина" решила попиариться на фоне пяти лет его волонтерской деятельности.

Впоследствии как центральный офис "Батькивщины", так и ее волынский очаг извинились за досадный случай.

"Центральный офис партии "Батькивщина" приносит извинения известному телеведущему и волонтеру Сергею Притуле за непрофессиональные действия волынского отделения. Мы полностью поддерживаем претензии Сергея о неправомерности использования его изображения для продвижения страницы партийной организации Волынской области в социальной сети Facebook", – заявили представители политической силы.

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Футбольная авиакатастрофа в Британии

В британском Лестере вблизи стадиона местного футбольного клуба, выступающего в Английской Премьер-лиге (высший дивизион – 24 канал), упал вертолет, который принадлежит владельцу команды Вешаю Шривадданапрабха. В итоге на месте инцидента образовался большой пожар, спасателям пришлось его более 20 минут тушить. По данным телеканала Sky News, вертолет упал из-за проблемы с задним винтом.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) 27 October 2018

Впоследствии стало известно, что на борту находились сам Шривадданапрабха, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого до сих пор неизвестна. По информации BBC, миллиардер погиб в этой катастрофе.

Кто такой Вишай Шривадданапрабха? Он владеет состоянием в 4,9 миллиарда долларов. Главный его актив – сеть супермаркетов King Power в Великобритании. Сам он родом из Тайланда, но разбогатев на торговле, перебрался в Англию. В 2011 году он приобрел футбольный клуб "Лестер" за 50 миллионов долларов. В сезоне 2015-2016 "Лестер" стал чемпионом Англии. Также он является владельцем акций бельгийской команды "Ауд-Хеверле Левен".



Стоит отметить, что на матчи "Лестера" миллиардер непременно прибывал на вертолете Augusta Westland AW-169, который стоит 3 миллиона долларов. Вертолет садился в центре поля. И с центра поля забирал владельца футбольного клуба после матча.

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Как легче пережить перевод часов на зимнее время: ценные советы

Врачи и ученые, которые занимаются исследованием психологического и физиологического состояния человека, выработали список рекомендаций, которые помогут легче перейти на зимнее время и чувствовать себя гармонично и комфортно.

Например, специалист по вопросам сна Ричард Шейн дал несколько советов, которые помогут привыкнуть к новому ритму:

1. Помните, что на выходных вы наверняка без особых проблем оставались спать еще дольше, чем на один дополнительный час, так ваш организм может приспособиться к более позднему засыпанию. Этот факт поможет вам немного успокоиться перед предстоящим переводом времени.

2. В течение недели до перевода времени начните ложиться спать немного позже. Сначала отправляйтесь спать на 15 минут позже. Затем, каждые два дня "сдвигайте" график еще на 15 минут. Это поможет постепенно смещать ваши ритмы сна и синхронизировать их с изменением времени.

3. Также в течение недели попробуйте понемногу сдвигать время вечером. Это поможет структурировать ваш вечер и немного передвинуть время перед сном.

4. Открывайте шторы, как только проснетесь. Вечером, наоборот закрывайте, чтобы успокоиться перед сном.

5. Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением окончания дня.

6. Начинайте приготовления ко сну и успокаивайтесь понемногу за час до момента, когда приходит время для сна, согласно новому графику. Раньше, до перевода времени, в это время вы уже спали.

7. Теплая ванна – отличный способ, чтобы расслабиться перед сном.

8. Кофеин и алкоголь мешают циклу сна. За день или два до перевода времени – ограничьте потребление этих напитков. Это поможет легче и естественнее сместить график сна.

9. Если вам нужно вздремнуть в середине дня, сделайте это немного позже, чем обычно, и не дольше 30 минут.

10. Если у вас есть дети, помогите им также постепенно адаптироваться к переводу времени, например, используя советы 2-5.