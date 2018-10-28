Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі Підсумкового турніру WTA. Між шоуменом Сергієм Притулою та партією "Батьківщина" виник гучний скандал. У Британії розбився вертоліт власника ФК "Лестер", який імовірно загинув. Таким були головні новини неділі, 28 жовтня, в Україні та світі.

Тріумф Світоліної

Еліна Світоліна завдяки фантастичному камбеку зуміла перемогти представницю США Слоан Стівенс у напруженому фіналі Підсумкового турніру WTA. Рахунок зустрічі – 2:1 (3:6, 6:2, 6:2).

Читайте також: Світоліна – тріумфаторка Підсумкового турніру WTA: емоційні кадри перемоги

Зауважимо, що це перший такий успіх в історії України – у 1993 році Андрій Медведєв дійшов до півфіналу Підсумкового турніру ATP, де програв Піту Сампрасу, і до перемоги Світоліної жоден з українських тенісистів чи тенісисток похизуватися подібними здобутками не міг.

Сюжет 24 каналу про перемогу Еліни Світоліної

До слова, під час нагородження з Еліною трапився конфуз – вона позувала з кубком, але у той час за її спиною прогримів вибух конфеті, і від неочікуваного звуку українка ледь не випустила трофей з рук.

Хто така Еліна Світоліна: дивіться відео

Читайте також: Кривава стрілянина у синагозі в США: що про це відомо

Притула звинуватив "Батьківщину" у маніпуляціях щодо його особи

Відомий телеведучий і шоумен Сергій Притула звинуватив волинський осередок "Батьківщини" у тому, що вони з маніпулятивною метою та без дозволу використали його фото та волонтерські здобутки.

Річ у тім, що соцмережею Facebook шириться рекламний допис Волинської обласної партійної організації "Батьківщини" із Сергієм Притулою – зображено його фото, яке супроводжує підпис "Сергій Притула зібрав 7,5 мільйона гривень для бійців АТО. Поважаєш? Став лайк!"

Річ же не у тому, що я зібрав не 7,5 мільйона, а понад 30 мільйонів. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Річ у тім, що штаб ВО "Батьківщина" на Волині замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики та свого політичного бренду,

– прокоментував інцидент Притула.

Водночас він зауважив, що використання зображень, фото публічних осіб, які не мають стосунку до політичних організацій на їхніх офіційних сторінках у мережі може розцінюватись, як дезінформація.

За його словами, "Батьківщина" вирішила попіаритись на тлі п’яти років його волонтерської діяльності.

Згодом як центральний офіс "Батьківщини", так і її волинський осередок вибачилися за прикрий випадок.

"Центральний офіс партії "Батьківщина" приносить вибачення відомому телеведучому та волонтеру Сергію Притулі за непрофесійні дії волинського осередку. Ми повністю підтримуємо претензії Сергія щодо неправомірності використання його зображення для просування сторінки партійної організації Волинської області у соціальній мережі Facebook", – заявили представники політичної сили.

Читайте також: Матір втопила власних дітей: деталі моторошної трагедії в Києві

Футбольна авіакатастрофа у Британії

У британському Лестері поблизу стадіону місцевого футбольного клубу, що виступає в Англійській Прем'єр-лізі (найвищий дивізіон – 24 канал), упав гелікоптер, який належить власнику команди Вішаю Шрівадданапрабху. У підсумку на місці інциденту утворилася велика пожежа, що рятувальникам довелося її понад 20 хвилин гасити. За даними телеканалу Sky News, вертоліт впав через проблеми з заднім гвинтом.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) 27 October 2018

Згодом стало відомо, що на борту перебували сам Шрівадданапрабха, його донька, двоє пілотів і ще один чоловік, особа якого досі є невідомою. За інформацією BBC, мільярдер загинув у цій катастрофі.

Хто такий Вішай Шрівадданапрабха? Він володіє статками у 4,9 мільярда доларів. Головний його актив – мережа супермаркетів King Power у Великобританії. Сам він є родом з Тайланду, але розбагатівши на торгівлі, перебрався до Англії. У 2011 році він придбав футбольний клуб "Лестер" за 50 мільйонів доларів. У сезоні 2015-2016 "Лестер" став чемпіоном Англії. Також він є власником акцій бельгійської команди "Ауд-Хеверле Льовен".



Варто зазначити, що на матчі "Лестера" мільярдер неодмінно прибував на гелікоптері Augusta Westland AW-169, який коштує 3 мільйони доларів. Вертоліт сідав у центрі поля. І з центру поля забирав власника футбольного клубу після матчу.

Читайте також: Президентські вибори у Грузії: оголосили результати екзит-полів

Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради

Лікарі та вчені, які займаються дослідженням психологічного та фізіологічного стану людину, виробили список рекомендацій, які допоможуть легше перейти на зимовий час і почуватися гармонійно та комфортно.

Наприклад, спеціаліст з питань сну Річард Шейн дав декілька порад, які допоможуть звикнути до нового ритму:

1. Пам’ятайте, що на вихідних ви напевно без особливих проблем залишалися спати ще довше, ніж на одну додаткову годину, так ваш організм може пристосуватися до більш пізнього засинання. Цей факт допоможе вам трохи заспокоїтися перед майбутнім переведенням часу.

2. Протягом тижня до переведення часу почніть лягати спати трохи пізніше. Спочатку рушайте спати на 15 хвилин пізніше. Потім, кожні два дні "зсувайте" графік ще на 15 хвилин. Це допоможе поступово зміщувати ваші ритми сну та синхронізувати їх зі зміною часу.

3. Також упродовж тижня спробуйте потроху зміщувати час ввечері. Це допоможе структурувати ваш вечір і трохи пересунути час перед сном.

4. Відкривайте штори, як тільки прокинетеся. Увечері, навпаки закривайте, щоб заспокоїтися перед сном.

5. Регулюйте яскравість світла в кімнаті, поступово зменшуючи освітлення з наближенням закінчення дня.

6. Починайте приготування до сну та потроху заспокоюйтеся за годину до моменту, коли приходить час для сну, згідно з новим графіком. Раніше, до переведення часу, в цей час ви вже спали.

7. Тепла ванна – чудовий спосіб, щоб розслабитися перед сном.

8. Кофеїн і алкоголь заважають циклу сну. За день чи два до переведення часу – обмежте споживання цих напоїв. Це допоможе легше та природніше змістити графік сну.

9. Якщо вам потрібно подрімати в середині дня, зробіть це трохи пізніше, ніж зазвичай, і не довше 30 хвилин.

10. Якщо у вас є діти, допоможіть їм також поступово адаптуватися до переведення часу, наприклад, використовуючи поради 2-5.