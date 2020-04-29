Главные новости 29 апреля: открытие рынков, новый глава налоговой, база Wizz Air во Львове

Правительство разрешило работу продовольственных рынков. Под зданием Кабмина состоялась массовая акция протеста предпринимателей, в ней от рук полиции пострадал журналист Богдан Кутепов. Новым председателем Государственной налоговой службы назначили Алексея Любченко. Лоукост Wizz Air откроет новую базу во Львове и уже анонсировал 7 новых авиарейсов. Такими были главные новости 29 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

В Украине разрешили работу рынков

Кабмин с 1 мая позволил открыть продовольственные и аграрные рынки, которые ранее были закрытыми из-за карантина соответствующим постановлением Минздрава. Всего в Украине позволят работу 872 рынков в различных областях.

Об этом Кабмин разрешил открыть рынки

Однако не всё так просто: перед открытием в определенной области территориальный орган Госпродпотребслужбы должен выдать соответствующее решение о соблюдении противоэпидемических требований. То есть, именно органы власти на местах будут решать, заработают ли в области рынки. Так, например, городские власти Тернополя решили не открывать рынки в городе из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Во Львове же, наоборот, уже анонсировали открытие с 1 мая всех рынков.

Однако работа рынков уже не будет похожа на "докарантинную". И продавцы, и покупатели вынуждены будут соблюдать ряд требований.

Условия, по которым будут работать рынки

Допускать на рынок работников, продавцов и посетителей будут только если они будут в маске или респираторе и им бесконтактно перед тем измеряют температуру. Людей с повышенной температурой на рынок не будут допускать.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метрах должен быть только один покупатель.

Каждые 3 часа будут проводить дезинфекцию поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны дезинфицировать и убирать все помещения.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.



Условия, по которым будут работать рынки / Инфографика 24 канала

Предшествовали решению открыть рынки протесты предпринимателей, продавцов и аграриев в разных уголках Украины.

Столкновения под Кабмином

Перед заседанием правительства 29 апреля под зданием Кабинета Министров больше ста человек протестовали против карантина. Они требовали смягчения для малого и среднего бизнеса, который в условиях строгих ограничений "просто умирает".

О соблюдении социальной дистанции и безопасного расстояния, чтобы не подхватить коронавирус, во время протеста речь и не шла. Протестующие перекрыли транспортом улицу Грушевского. Полицейские требовали от людей покинуть проезжую часть. Это привело к столкновениям между правоохранителями и митингующими.

Протесты предпринимателей под Кабинетом Министров / Фото 24 канал (Елизаветы Герасимюк)

В столкновениях пострадал и журналист hromadske Богдан Кутепов. Однако, травмы он получил не от митингующих, а от правоохранителей. Его толкнули на землю и сломали технику, которой он снимал стрим. Это произошло из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".

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По факту инцидента следователи ГБР начали досудебное расследование как превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием, сообщили в бюро. От работы его отстранили.

Кутепов в эфире hromadske рассказал, что не сильно пострадал:

Повалили на землю. Я получил несколько пинков. Здесь такие микро синячки, то мелочи, царапины. Но юристы советуют снять (побои – 24 канал), чтобы зафиксировать как легкие телесные повреждения,

– рассказал Кутепов.



Кутепов не получил серьезных травм / Фото hromadske

Новый глава Госналоговой

Кабинет Министров на заседании 29 апреля назначил на должность главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко. В 2009 – 2011 годах он был заместителем главы Государственной налоговой, поэтому попадает под люстрацию.

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Где еще работал Любченко?

Алексей Любченко в 1999 – 2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области.

С 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА.

В 2009 – 2011 годах Любченко занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины. В 2012 – 2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко.

В 2012 – 2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы. С 2015 года Алексей Любченко – первый вице-президент в ПАО "Украгрохимхолдинг".

В СМИ отмечали, что кандидатуру Алексея Любченко на должность главы Налоговой лоббировал нынешний глава Минфина Сергей Марченко.

Из-за того, что с 9 сентября 2009 года до 16 июня 2011 года Любченко был заместителем главы Налоговой, он не может занимать высокие должности по закону "Об очистке власти". То, что Любченко подпадает под люстрацию, подчеркнула народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.



Алексей Любченко подпадает под закон о люстрации / Фото с его фейсбук-страницы

Почему уволили предыдущего руководителя Верланова?

24 апреля на внеочередном заседании правительство уволило главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и его заместителя Дмитрия Венцковского. Кроме этого, без должности главы Государственной таможенной службы оставили и Максима Нефедова и его заместителей.

Вероятно, что отставку глав таможни и налоговой службы инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.

База Wizz Air во Львове и новые рейсы

Венгерский лоу-костер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Авиакомпания разместит там один самолет Airbus A320.

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Кроме того, Wizz Air анонсировала об открытии пяти новых маршрутов из Львова:

в Биллунн (Дания),

в Таллинн (Эстония),

в Лиссабон (Португалия),

в Гамбург (Германия),

в Щецин (Польша).

Новые рейсы из Харькова:

в Таллин (Эстония),

в Берлин (Германия).

Городской глава Львова поздравил компанию с такой инициативой и пожелал успеха, несмотря на карантин и вероятные туристические ограничения в будущем.

Риски для проекта, связанные с пандемией, безусловно есть, но в каком бизнесе их сейчас нет? В любом случае желаю Wizz Air успехов в этом начинании!

– отметил мэр Львова Садовый.