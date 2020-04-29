В Тернополе рынки не откроют, несмотря на разрешение Кабмина

Тернопольские рынки не откроют до окончания карантина – 11 мая. Все из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.

Соответствующее решение приняли руководители рынков, сообщил тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в фейсбуке.

Между тем В Ужгороде открыли все продуктовые рынки еще до официального решения Кабмина

Руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем своих работников и Тернополя.

По состоянию на 29 апреля на Тернопольщине зафиксировали 708 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию COVID-19 подтвердили у 44 пациентов.

Открытие рынков в Украине: что известно

Кабмин 29 апреля решил, что в Украине заработают продовольственные и аграрные рынки с 1 мая. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований. Таким образом, рынки будут работать с ограничениями.

Всего в Украине откроют 872 рынка.

Ранее правительство продлило карантин в Украине до 11 мая. В случае уменьшения случаев заболеваемости коронавирусом, карантин начнут ослаблять уже с 12 мая.