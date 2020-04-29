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      В Тернополе рынки не откроют, несмотря на разрешение Кабмина

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      Рынки в Тернополе не откроют до 11 мая 2020 - причина
      Рынки в Тернополе не откроют / realno.te.ua

      Тернопольские рынки не откроют до окончания карантина – 11 мая. Все из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.

      Соответствующее решение приняли руководители рынков, сообщил тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в фейсбуке.

      Между тем В Ужгороде открыли все продуктовые рынки еще до официального решения Кабмина

      Руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем своих работников и Тернополя.

      По состоянию на 29 апреля на Тернопольщине зафиксировали 708 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию COVID-19 подтвердили у 44 пациентов.

      Открытие рынков в Украине: что известно

      Кабмин 29 апреля решил, что в Украине заработают продовольственные и аграрные рынки с 1 мая. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований. Таким образом, рынки будут работать с ограничениями.

      Всего в Украине откроют 872 рынка.

      Ранее правительство продлило карантин в Украине до 11 мая. В случае уменьшения случаев заболеваемости коронавирусом, карантин начнут ослаблять уже с 12 мая.

      карантин україна коронавірус ринки продовольчі відкриття
      При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Тернополь
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