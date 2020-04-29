У Тернополі ринки не відкриють попри дозвіл Кабміну

Тернопільські ринки не відкриють до закінчення карантину – 11 травня. Усе через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію у місті.

Відповідне рішення прийняли керівники ринків, повідомив тернопільський штаб боротьби з коронавіром у фейсбуці.

Тим часом В Ужгороді відкрили всі продуктові ринки ще до офіційного рішення Кабміну

Керівники ринків зазначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям своїх працівників і тернополян.

Станом на 29 квітня на Тернопільщині зафіксували 708 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію COVID-19 підтвердили у 44 пацієнтів.

Відкриття ринків в Україні: що відомо

Кабмін 29 квітня вирішив, що в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки з 1 травня. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог. Таким чином, ринки працюватимуть з обмеженнями.

Загалом в Україні відкриють 872 ринки.

Раніше уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня. У разі зменшення випадків захворюваності на коронавірус, карантин почнуть послаблювати вже з 12 травня.