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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      У Тернополі ринки не відкриють попри дозвіл Кабміну

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      Ринки у Тернополі не відкриють до 11 травня 2020 - причина
      Ринки у Тернополі не відкриють / realno.te.ua

      Тернопільські ринки не відкриють до закінчення карантину – 11 травня. Усе через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію у місті.

      Відповідне рішення прийняли керівники ринків, повідомив тернопільський штаб боротьби з коронавіром у фейсбуці.

      Тим часом В Ужгороді відкрили всі продуктові ринки ще до офіційного рішення Кабміну

      Керівники ринків зазначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям своїх працівників і тернополян.

      Станом на 29 квітня на Тернопільщині зафіксували 708 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію COVID-19 підтвердили у 44 пацієнтів.

      Відкриття ринків в Україні: що відомо

      Кабмін 29 квітня вирішив, що в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки з 1 травня. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог. Таким чином, ринки працюватимуть з обмеженнями.

      Загалом в Україні відкриють 872 ринки.

      Раніше уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня. У разі зменшення випадків захворюваності на коронавірус, карантин почнуть послаблювати вже з 12 травня.

      карантин україна коронавірус ринки продовольчі відкриття
      За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кабінет Міністрів України Тернопіль
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