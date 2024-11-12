Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. Отмечается, что за более чем два года функционирования бота Украина получила тысячи обращений от граждан в оккупации и на территории России, что помогало уничтожать вражескую технику и оккупантов.

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Главный бот разведки появился в Viber

В Главном управлении разведки сообщили, что в Viber-версии бота внедрили технологии, которые гарантируют безопасность пользователей.

Наш приоритет – безопасность информаторов. Перед публичным запуском бота мы тщательно его протестировали и убедились, что вражеские спецслужбы не смогут получить доступ ни к переписке, ни к данным пользователя, который обращается в ГУР МО,

– отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, украинская разведка продолжает успешно использовать чат-боты для сбора информации. В ГУР добавили, что разведку прежде всего интересуют сведения о перемещении военного руководства захватчиков и военно-технические разработки россиян.

Андрей Юсов подчеркнул, что иногда даже крупица информации может стать решающей.

Сообщайте через Главный бот разведки данные о местонахождении штабов, техники и личного состава российской оккупационной армии. Мы обрабатываем каждое сообщение и бьем по самым болезненным для захватчиков местам,

– говорится в публикации.

Неравнодушных граждан на временно оккупированных землях Украины и на территории России призвали передавать важную информацию напрямую в ГУР МОУ.