Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР. Зазначається, що за понад два роки функціонування бота Україна отримала тисячі звернень від громадян в окупації та на території Росії, що допомагало знищувати ворожу техніку та окупантів.

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Головний бот розвідки з'явився у Viber

В Головному управлінні розвідки повідомили, що у Viber-версії бота впровадили технології, які гарантують безпеку користувачів.

Наш пріоритет – безпека інформаторів. Перед публічним запуском бота ми ретельно його протестували і впевнились, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувача, який звертається в ГУР МО,

– наголосив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, українська розвідка продовжує успішно використовувати чат-боти для збору інформації. В ГУР додали, що розвідку передусім цікавлять відомості про переміщення військового керівництва загарбників та військово-технічні розробки росіян.

Андрій Юсов підкреслив, що іноді навіть крихта інформації може стати вирішальною.

Повідомляйте через Головний бот розвідки дані про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російської окупаційної армії. Ми опрацьовуємо кожне повідомлення і б'ємо по найболючіших для загарбників місцях,

– йдеться в публікації.

Небайдужих громадян на тимчасово окупованих землях України та на території Росії закликали передавати важливу інформацію напряму до ГУР МОУ.