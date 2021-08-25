Австриец поедет только в Москву

Сергей Лавров пригласил Александра Шалленберга в Крым во время личной встречи. Однако австрийский министр иностранных дел заявил, что не имеет намерения отправлять делегацию на полуостров.

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Сейчас у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия,

– ответил Шалленберг.

Он добавил, что "с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности".

Австрийский министр сделал такое заявление после того, как Лавров заявил, что Россия согласна допустить международные делегации на полуостров, но не через украинские КПВВ. Только самолетом в Симферополь или через Керченский мост.

Заметим, партнеры Украины не могут ехать в Крым с территории России, ведь это будет означать, что они признают оккупацию полуострова Россией.

Как Лавров отреагировал на отказ

Глава МИД России обвинил Шалленберга в том, что он "не имеет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму".

Обратите внимание! 23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. На него приехали представители 46 стран и международных делегаций. По итогам встречи политики одобрили декларацию, которая предусматривает введение санкций против России в случае продолжения агрессии.