Главный капеллан ГУР честно ответил, имеет ли Буданов до сих пор влияние на разведку

Кирилл Буданов с января 2026 года занимает должность главы Офиса президента Украины. Однако всей стране и далеко за ее пределами он стал известен, когда возглавлял Главное управление разведки. При этом он сохранил определенную связь с предыдущим местом работы.

Подполковник и главный капеллан ГУР Минобороны Константин Холодов рассказал 24 Каналу о сотрудничестве с Кириллом Будановым, когда тот был главой разведки. Он раскрыл, поддерживают ли они контакт сейчас.

Осталась ли связь Буданова с ГУР?

Холодов отметил, что имеет сегодня связь с Будановым. Также им удалось увидеться несколько раз за тот период, когда экс-глава ГУР входил в курс дел на новом месте. По словам главного капеллана, он даже освятил новый кабинет Буданова.

"Это была его просьба. Видимо, у него среди друзей есть еще духовенство, но он попросил, чтобы я это сделал. Я освятил его кабинет – пространство, где он работает, и он поблагодарил меня за это", – подчеркнул подполковник.

Стоит знать. На Кирилла Буданова в апреле 2019 года было совершено покушение. Тогда в Голосеевском районе Киева была взорвана машина Chevrolet Evanda, принадлежавшая ему. Как сообщают источники, взрыв был случайным. Когда один из российских киллеров закладывал в машину взрывчатку, она сдетонировала и оторвала ему руку. Буданов прибежал на место взрыва и, узнав, что в покушении участвовал еще один злоумышленник, побежал его искать, вооружившись пистолетом. Подозреваемый тогда сбежал, однако позже его задержали. Киллеры были осуждены на семь и восемь лет заключения.

Капеллан отметил, что не имел возможности вести откровенные разговоры с Будановым относительно его ценностей и убеждений. Однако, по его словам, бывший глава ГУР является фанатом казацкой эпохи и ему нравятся фигуры того времени.

Интересно. Когда в 2020 году Владимир Зеленский искал кандидатов на должность главы ГУР, Кирилла Буданова как эксперта пригласили на одно из совещаний с президентом. Во время разговора Буданов, как рассказали журналисты, впечатлил Зеленского, и он стал одним из претендентов на должность нового главы ГУР.



Окончательное решение было принято на совещании, когда озвучили характеристику Буданова – "способный, не замечен в деструктивных действиях против власти, участвует в опасных операциях, но пока не имеет стратегического видения". Однако последнее не помешало тому, что его кандидатуру в конце концов согласовали.

Холодов сказал, что Буданов в хороших отношениях с нынешним руководителем ГУР – Олегом Иващенко.

Есть авторитет руководителя военного подразделения, есть авторитет руководителя Офиса президента, а есть просто дружеские отношения. Думаю, и новый руководитель, и предыдущий в хороших отношениях,

– объяснил главный капеллан ГУР.

Он подчеркнул, что не в курсе, может ли Буданов сегодня позвонить руководителю как-то из крупных подразделений и сказать, что, мол, нужно провести определенную операцию. Однако, по словам Константина Холодова, если его лично попросят сделать что-то по его специальности, то он готов даже ночью встать и пойти работать.

Какие последние заявления Буданова?

Глава ОПУ считает, что телефонный разговор между Зеленским и Путиным не может произойти внезапно или "осуществиться обычным мобильным звонком". Однако, по его словам, если Россия реально готова к содержательному диалогу, то Украина не откажется от него.

Также глава ОПУ отметил, если будут соблюдены условия прекращения огня, которое объявил Зеленский, то Украина может его продолжить. Он отметил, что это может дать надежду на установление устойчивого мира. Буданов считает, что дальнейшее развитие событий зависит от действий России В то же время Украина следит за действиями противника и готова к любым сценариям.

Кроме того, Буданов имеет четкую позицию относительно требований России о выводе украинской армии с территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ОПУ ответил, что Украина ничего не отдаст. Однако, как отметил он, по Донбассу существует определенное решение, которое удовлетворит прежде всего Киев, и "никто здесь не в праве торговать землей".