Шевченко сам сообщил о своем увольнении с должности спикера ВМС Украины в сети. Он также перечислил, что считает своими достижениями на посту.

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Артем Шевченко уволился с должности спикера МВД

В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины,

– написал Шевченко.

Он поблагодарил всех за 6,5 года сотрудничества, особенно Арсена Авакова – "за шанс приобщиться и сделать вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере".

Шевченко отметил, что были и ошибки, но достижений, по его мнению, больше. "Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не потерять", – добавил уже экс-спикер ведомства.

К своему личному наследию он отнес:

еженедельный тележурнал "Полицейская волна" на espreso.tv;

2 документальных фильма – "Славянск. Начало войны" на телеканале ICTV, который стал лучшим в экспертном рейтинге "Снято в Украине", а также "Позывной Итальянец" на украинском и английском языках – о драматической судьбе Виталия Маркива.

2 книги "Добробаты" в соавторстве и "Славянск. Начало войны";

документальный фильм "Мариуполь – город непокоренных", который сейчас в работе.

Артем Шевченко: что известно об экс-спикере МВД

Шевченко стал директором департамента коммуникаций МВД в июне 2015 года.

Ранее он работал журналистом на нескольких украинских телеканалах. Был и шеф-редактором, и ведущим новостей, а также вел программу журналистских расследований. В последнее время работал на "Эспрессо".

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Отрывок из сообщения Артема Шевченко:

В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины.

Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, а особенно – Арсену Авакову за шанс приобщиться и сделать вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не потерять.