Шевченко сам сообщил о своем увольнении с должности спикера ВМС Украины в сети. Он также перечислил, что считает своими достижениями на посту.
Читайте также В городе на Запорожье 95% состава полиции написали рапорты на увольнение
Артем Шевченко уволился с должности спикера МВД
В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины,
– написал Шевченко.
Он поблагодарил всех за 6,5 года сотрудничества, особенно Арсена Авакова – "за шанс приобщиться и сделать вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере".
Шевченко отметил, что были и ошибки, но достижений, по его мнению, больше. "Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не потерять", – добавил уже экс-спикер ведомства.
К своему личному наследию он отнес:
- еженедельный тележурнал "Полицейская волна" на espreso.tv;
- 2 документальных фильма – "Славянск. Начало войны" на телеканале ICTV, который стал лучшим в экспертном рейтинге "Снято в Украине", а также "Позывной Итальянец" на украинском и английском языках – о драматической судьбе Виталия Маркива.
- 2 книги "Добробаты" в соавторстве и "Славянск. Начало войны";
- документальный фильм "Мариуполь – город непокоренных", который сейчас в работе.
Артем Шевченко: что известно об экс-спикере МВД
- Шевченко стал директором департамента коммуникаций МВД в июне 2015 года.
- Ранее он работал журналистом на нескольких украинских телеканалах. Был и шеф-редактором, и ведущим новостей, а также вел программу журналистских расследований. В последнее время работал на "Эспрессо".
Интересно – Аваков возвращается в политику: смотрите видео
Отрывок из сообщения Артема Шевченко:
В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины.
Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, а особенно – Арсену Авакову за шанс приобщиться и сделать вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не потерять.