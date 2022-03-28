Сначала муфтий хотел быть обычным бойцом в терробороне. Но когда узнали, кто он, то сделали имамом-капелланом.

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Утром 24 февраля я был дома, спал. Проснулся очень рано от взрывов. Я жил – уже не могу сказать, что живу – на территории Киевщины, которая сейчас временно оккупирована,

– рассказал муфтий.

До переезда в Киевскую область он жил в Донецке, который также оккупировали.

Муфтий и защитники Киева / Фото со страницы Рефата Чубарова в фейсбуке

"Поэтому мне уже дважды приходится уезжать из дома, потому что туда приходят москали "освобождать", – говорит он.

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