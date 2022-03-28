Спершу муфтій хотів бути звичайним бійцем у теробороні. Але, коли впізнали, хто він, то зробили імамом-капеланом.
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Зранку 24 лютого я був удома, спав. Прокинувся дуже рано від вибухів. Я жив – уже не можу сказати, що живу – на території Київщини, яка зараз є тимчасово окупованою,
– розповів муфтій.
До переїзду на Київщину він жив у Донецьку, який також окупували.
Муфтій та оборонці Києва / Фото зі сторінки Рефата Чубарова у фейсбуці
"Тому мені вже двічі доводиться виїжджати з дому, бо туди приходять москалі "визволяти", – каже він.
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