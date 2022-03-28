Вчора, 27 березня, в районі відповідальності оперативного угруповання "Схід", російські ворожі війська 1 раз намагалися наступати на позиції українських сил. Проте без успіху, адже ворожу атаку було відбито.

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Внаслідок цього бою українські захисники знищили 15 осіб особового складу та 1 БМП.

Попри те, що російські окупанти значно зменшили активність у наступальних діях, українські захисники не втрачають пильність та продовжують надійно утримувати займані рубежі.

Додамо, що вчора, 26 березня, у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські бійці відбили 4 атаки російських військ та ліквідували до 60 окупантів. Окрім цього, 5 танків та 6 БМП.

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