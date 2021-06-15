Научная степень Кивы была просто "контрольным выстрелом в голову" всей системе предоставления научных степеней. А теперь ОПЗЖ еще больше стала ученой партией.

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Из 44 народных депутатов – 21 имеет научную степень, не считая Илью Киву. Он недавно абсолютно в рейдерском стиле защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению. Там было все:

и справка с поддельной подписью;

и фейковые выступления на научно-практических конференциях;

и попытка задним числом сфальсифицировать данные.

Но Кива в системе поддельной украинской науки – это "лишь маленький винтик". Как оказалось, в ОПЗЖ есть, по крайней мере, еще один такой.

Из-за резонанса вокруг диссертации одиозного депутата совсем потерялась новость, что за месяц до того кандидатскую диссертацию по тому же государственному управлению защитил нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный.



Виктор Черный защитил диссертацию в марте 2021 / Фото Bihus.Info

Что общего в диссертациях нардепов от ОПЗЖ

В диссертациях Кивы и Черного очень много общего, в частности фейки и фальсификация. Черный – менее медийный персонаж, чем Кива, но не менее яркий. Он музыкант и спортсмен, в частности вице-президент Федерации боевого самбо Украины. Кива любит охранять Медведчука, а Виктор Черный "жизнь положил" для этого.

Отметим! Охранное детективное агентство "Шторм" как раз и является структурой Черного.

Впрочем, как и Кива, Черный – политик. Они – народные депутаты от ОПЗЖ. А Черный еще и изобретатель способа, как кнопкодавить посторонними предметами.

Синхронная защита диссертаций

Черный и Кива почти синхронно понесли на защиту свои диссертации. Брутальная и громкая защита Кивы состоялась в апреле. В марте же в Межрегиональной академии управления персоналом защитился Черный.

Диссертация Черного называется "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере ЕС и Украины)". Научный руководитель Евгений Романенко – еще один фигурант в истории с защитой Кивы.

Совпадения и фальсификации

Научный руководитель Кивы – Владимир Гурковский, а у Черного он заместитель председателя Спецсовета, перед которым он защищался.

Кива к своей диссертации подал справку о практическом внедрении с поддельной подписью, которую выдала общественная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук госуправления". Ее якобы подписала Ольга Руденко.

Но на самом деле это была не ее подпись. Ее можно найти на других документах, которые есть в публичном доступе. В диссертации Ильи Кивы эту справку с поддельной подписью изменили задним числом. Появилась новая – с подписью Евгения Романенко – того, что научный руководитель Черного. А вот в диссертации самого Черного справка с поддельной подписью Руденко осталась.

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Кива и Черный указали среди своего научного труда материалы с научно-практической конференции 2018 года, которая состоялась в МАУП. В то же время и Кива, и Черный указали страницы, которых даже нет в официальном сборнике.

Доктор наук госуправления Оксана Пархомено заявила: "К сожалению, тезисов от Черного не поступало. И он не принимал участия в этой конференции в 2018 году".

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После выхода расследования о диссертации Кивы на сайте МАУП на несколько дней появился фальсифицированный расширенный сборник, в котором были и Кива, и Черный. Как оказалось позже, это сделал администратор сайта МАУП, которого попросили разместить фальшивку.

Проректор МАУП Сергей Харпатый заметил: "Это письмо он получил от человека, работавшего ранее в Межрегиональной академии управления персоналом, который имел отношение к ряду конференций, научных изданий. Он не вызвал у чисто технического сотрудника сомнения и разместил материалы".

Это лицо – Ирина Жукова. Она – официальная оппонентка Кивы на защите его диссертации. Ни о причинах странной просьбы, ни о самом фальсифицированном сборнике говорить она не захотела.



Поддельная и настоящая подпись Ольги Руденко / Фото Bihus.Info

Откуда взялся этот сфальсифицированный сборник – неизвестно. Автор файлов диссертаций нардепов один и тот же – Довгань. К Виктору Черному есть как минимум 3 главных вопроса:

Почему у него в диссертации, как и у Кивы, справка с поддельной подписью?

Почему Черный указывает участие в научно-практической конференции, на которой его не было и ссылается на поддельный сборник?

Почему в файле его диссертации, и Кивы, один автор?

Сам Черный заявил, что он ничего не знает, координатор что-то напутала, а файлы "пересылаются". Поэтому фальсификации в обоих диссертациях так похожи, что даже одинаковые.