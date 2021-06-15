Науковий ступінь Киви був просто "контрольним пострілом в голову" усій системі надання наукових ступенів. А тепер ОПЗЖ ще більше стала вченою партією.

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З 44 народних депутатів – 21 має науковий ступінь, не враховуючи Іллю Киву. Він нещодавно абсолютно в рейдерському стилі захистив дисертацію кандидата наук з державного управління. Там було все:

і довідка з підробленим підписом;

і фейкові виступи на науково-практичних конференціях;

і спроба заднім числом сфальсифікувати дані.

Але Кива в системі підробної української науки – це "лише маленький гвинтик". Як виявилось, в ОПЗЖ є, принаймні, ще один такий.

Через резонанс довкола дисертації одіозного депутата зовсім загубилась новина, що за місяць до того кандидатську дисертацію з того ж таки державного управління захистив нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний.



Віктор Чорний захистив дисертацію в березні 2021 року / Фото Bihus.Info

Що спільного в дисертаціях нардепів від ОПЗЖ

В дисертаціях Киви і Чорного дуже багато спільного, зокрема фейки і фальсифікація. Чорний – менш медійний персонаж, ніж Кива, але не менш яскравий. Він музикант та спортсмен, зокрема віцепрезидент Федерації бойового самбо України. Кива любить охороняти Медведчука, а Віктор Чорний "життя поклав" задля цього.

Відзначимо! Охоронне детективне агентство "Шторм" якраз і є структурою Чорного.

Зрештою як і Кива, Чорний – політик. Вони – народні депутати від ОПЗЖ. А Чорний ще й винахідник способу, як кнопкодавити сторонніми предметами.

Синхронний захист дисертацій

Чорний і Кива майже синхронно понесли на захист свої дисертації. Брутальний і гучний захист Киви відбувся у квітні. В березні ж у Міжрегіональній академії управління персоналом захистився Чорний.

Дисертація Чорного має назву "Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі ЄС та України)". Науковий керівник Євген Романенко – ще один фігурант в історії з захистом Киви.

Збіги і фальсифікації

Науковий керівник Киви – Володимир Гурковський, а у Чорного він заступник голови Спецради, перед якою він захищався.

Кива до своєї дисертації подав довідку про практичне впровадження з підробленим підписом, яку видала громадська організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з держуправління". Її нібито підписала Ольга Руденко.

Але насправді то був не її підпис. Його можна знайти на інших документах, які є в публічному доступі. У дисертації Іллі Киви цю довідку з підробленим підписом змінили заднім числом. З'явилась нова – з підписом Євгена Романенка – той, що науковий керівник Чорного. А от у дисертації самого Чорного довідка з підробленим підписом Руденко залишилася.

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Кива і Чорний вказали серед свого наукового доробку матеріали з науково-практичної конференції 2018 року, яка відбулася в МАУП. Водночас і Кива, і Чорний вказали сторінки, яких навіть немає в офіційному збірнику.

Доктор наук з держуправління Оксана Пархомено заявила: "На жаль, тез від Чорного не надходило. І він не брав участі у цій конференції у 2018 році".

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Після виходу розслідування про дисертацію Киви на сайті МАУП на декілька днів з'явився сфальсифікований розширений збірник, в якому були і Кива, і Чорний. Як виявилось пізніше, це зробив адміністратор сайту МАУП, якого попросили розмістити фальшивку.

Проректор МАУП Сергій Харпатий зауважив: "Цей лист він отримав від особи, яка працювала раніше в Міжрегіональній академії управління персоналом, мала відношення до низки конференцій, наукових видань. Він не викликав у чисто технічного співробітника сумніву та розмістив матеріали".

Ця особа – Ірина Жукова. Вона – офіційна опонентка Киви на захисті його дисертації. Ні про причини дивного прохання, ні про саму сфальсифіковану збірку говорити вона не захотіла.



Підроблений і справжній підпис Ольги Руденко / Фото Bihus.Info

Звідки взявся цей сфальсифікований збірник – достеменно невідомо. Автор файлів дисертацій нардепів один і той же – Довгань. До Віктора Чорного є щонайменше 3 головні запитання:

Чому у нього в дисертації, як і в Киви, довідка з підробленим підписом?

Чому Чорний вказує участь у науково-практичній конференції, в якій його не було і посилається на підроблений збірник?

Чому у файлі його дисертації, і Киви один автор?

Сам Чорний заявив, що він нічого не знає, координаторка щось наплутала, а файли "пересилаються". Тож фальсифікації в обох дисертаціях такі схожі, що аж однакові.