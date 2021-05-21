Кива в дисертації вказав свої виступи на двох науково-практичних конференціях МАУП – на конференціях, де його не було, й на сторінках збірників, яких немає.

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Кива вказує, що його матеріал опублікований у збірнику на 414 – 416 сторінках, проте в офіційному збірнику – лише 414 сторінок. Те, що Киви на конференціях не було, підтвердила людина, яка ці заходи координувала і збирала матеріали для офіційних збірників.

Кива збрехав про конференції

"Я його не пам'ятаю, чесно скажу, я вам можу вислати тези, бо я збирала особисто. Я його не пам'ятаю за прізвищем", – розповіла докторка наук та координаторка конференцій у 2018 – 2019 роках Оксана Пархоменко.

Журналісти припустили, що Кива про участь в тих науково-практичних конференціях збрехав. Проте після того, як вийшло розслідування Bihus.Info на сайті Міжрегіональної академії управління персоналом раптом з'явилися "розширені" збірники з цих конференцій.

Їх завантажили 27 квітня на сторінку, де їх взагалі не було до цього – своєрідна реакція на журналістське розслідування. Журналісти Bihus.Info написали про неї і за декілька днів ці розширені Кивою збірники раптом прибрали, натомість з'явилися нормальні.

Які збірники справжні – з Кивою чи без Киви

На питання про те, звідки взялися 2 версії та чому МАУП спочатку на сайті опублікувала збірники з Кивою, а потім їх змінила, відповів проректор Академії. Він показав офіційні паперові видання.



Кива зберхав про участь у наукових конференціях / Фото пресслужби ОПЗЖ

Зрештою, справжні збірники – це ті, що без Киви, його там немає. Кива дійсно збрехав про свою участь у цих науково-практичних конференціях. На сайті Академії з'явилася підробка.

Виявивши цю підробку, ми ці підроблені матеріали зняли і зараз "висять" ті, які офіційно переведені з архіву бібліотеки,

– повідомив проректор МАУП Сергій Храпатий.

Звідки на сайті МАУП з'явилася підробка

Наступного дня після виходу розслідування про дисертацію Киви, о 7:30 ранку адміністратору сайту МАУП надійшов лист на пошту. Проректор МАУП Сергій Храпатий розповів, що 27 квітня адміністратор сайту отримав листа з "великим проханням дуже швидко розмістити матеріали двох конференцій".

"Цей лист він отримав від особи, яка працювала раніше в Міжрегіональній академії управління персоналом, мала відношення до низки конференцій, наукових видань, які тут видавалися, тому він не викликав у технічного співробітника сумніву – і він ці матеріали розмістив", – пояснив Сергій Храпатий.



Повідомлення надійшло з адреси Ірини Жукової / Скриншот з відео Bihus.Info

За словами проректора МАУП, терміново розмістити підробку попросила людина, яка у листі не вказала своє ім'я, проте є електронна адреса, де зазначено – Ірина Жукова.

Це ж офіційна опонентка Іллі Киви на захисті його кандидатської дисертації, яка мала б бути максимально скептичною і прискіпливою, але натомість дала на дисертацію схвальний відгук. Окрім того, Ірина Жукова – виконавча директорка організації, яка для тієї ж дисертації видала Киві довідку з підробленим підписом.

Її видала громадська організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління". Підписана вона Ольгою Мстиславівною Руденко. Проте підпис – не підпис Руденко, він має інший вигляд, адже його можна знайти на інших документах, які є у вільному доступі.

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Схожості між тим, що є на довідці Киви, і справжнім підписом Руденко немає жодної. На сайті громадської організації Ірина Жукова – виконавча директорка. Лист до адміністратора сайту МАУП з проханням опублікували фейки з Кивою надійшов з електронної адреси, яка є дійсно належить Жуковій, адже її вона вказує як контактну в багатьох місцях.

Наразі Ірина Жукова працює на керівній посаді в Університеті менеджменту освіти.

Чому Жукова просила розмістити збірники на сайті МАУП

У відповідь на запитання Bihus.Info про причину прохання розмістити збірники Іллі Киви Ірина Жукова відповіла, що з цього приводу "без коментарів".

Однак на запитання про те, чи їй сподобалась дисертація Киви, вона таки відповіла, мовляв, робота "виконана на належному науково-теоретичному рівні й має відповідний рівень актуальності та новизни".



У дисертації Киви – терміни, яких не існує / Фото Bihus.Info

Проте пояснити, що таке "центрально-фламандська державно-управлінська концепція", яка вказана в дисертації, Жукова не змогла, а це – одне з найкращих новоутворень в дисертації Киви.

Поки що ніхто не зміг пояснити, що це, можливо, це щось художнє, адже Ірина Жукова має ще й ліцензію судового експерта для досліджень літературних і художніх творів. Може, дисертацію Киви вона досліджувала, як художній твір.

У фейкових збірниках з'явився не лише Кива

Окрім того, у фейкових збірниках, які декілька днів висіли на сайті МАУП, з'явився не лише Кива. Містично додався ще один науковий матеріал колеги Киви по партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Чорного. Він приходив підтримати Киву на захист дисертації.

Віктор Чорний не лише колега Киви, а колега Віктора Медведчука. До походу в парламент Чорний очолював охоронну службу Медведчука, ту саму компанію "Шторм", яка штовхається, затуляє камери та займається іншим непотребом – такий досвід з ними був у багатьох журналістів.



Чорний очолював охоронну службу Медведчука / Фото пресслужби ОПЗЖ

І таке в них не тільки з журналістами. Нещодавно охорона "Шторм" не давала провести обшук в Медведчука Службі безпеки України.

Матеріал Віктора Чорного називався "Проблематика нормативно-правового забезпечення державно-управлінських механізмів запобігання корупції органами та установами Європейського Союзу" з науково-практичної конференції 2018 року в підробленому збірнику. Проте в офіційному збірнику його немає.

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У статті вказано, що Віктор Чорний – аспірант МАУП. Можливо, він також планує отримати науковий ступінь - завдяки, зокрема, підробці. Журналісти Bihus.Info спитали у самого депутата про те, чи брав він участь в науково-практичній конференції МАУП в 2018 році "Європейський вимір реформування публічного управління в Україні".

Віктор Чорний сказав, "здається, що брав", проте додав що 2018-й рік не пам'ятає. Водночас був короткий період, коли на сайті МАУП був опублікований збірник, в якому містився матеріал Чорного, однак в МАУП стверджують, що це – підробка.

Не знаю, треба з ними розбиратися тоді,

– відповів Чорний на факти про підроблення матеріалів в МАУП.

Чи справді Ілля Кива вчився на аспірантурі

У дисертації Киви вказано, що свої дослідження він проводив в рамках науково-дослідної роботи МАУП. Проректор Академії Сергій Храпатий розповів, що Ілля Кива був аспірантом, навчався заочно з 2015 по 2019 роки, вчасно дисертація не була представлена до захисту.



Проректор Академії пояснив, чи був Кива аспірантом / Фото Bihus.Info

"Він пройшов необхідну, скажімо, освітню складову, а щодо його наукового, здобутку – це і публікація наукових статей, і сама дисертація – вони представлені не були, тому закінчився термін навчання і все, він був відрахований", – сказав Храпатий.

Зате з Верховної Ради Іллю Киву отак просто не відрахуєш, але от прибити його "захист дисертації" в Міністерства освіти та науки з'являється все більше підстав. Наукова недоброчесність в цій історії вже межує з кримінальною статтею про підроблення.