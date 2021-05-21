Кива в диссертации указал свои выступления на двух научно-практических конференциях МАУП – на конференциях, где его не было и на страницах сборников, которых нет.

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Кива указывает, что его материал опубликован в сборнике на 414 – 416 страницах, однако в официальном сборнике – лишь 414 страниц. То, что Кивы на конференциях не было, подтвердил человек, который эти мероприятия координировал и собирал материалы для официальных сборников.

Кива солгал о конференции

"Я его не помню, честно скажу, я вам могу выслать тезисы, потому что я собирала лично. Я его не помню по фамилии", – рассказала доктор наук и координатор конференций в 2018 – 2019 годах Оксана Пархоменко.

Журналисты предположили, что Кива об участии в тех научно-практических конференциях соврал. Однако после того, как вышло расследование Bihus.Info на сайте Межрегиональной академии управления персоналом вдруг появились "расширенные" сборники из этих конференций.

Их загрузили 27 апреля на страницу, где их вообще не было до этого – своеобразная реакция на журналистское расследование. Журналисты Bihus.Info написали о ней и за несколько дней эти расширенные Кивой сборники вдруг убрали, зато появились нормальные.

Какие сборники настоящие – с Кивой или без Кивы

На вопрос о том, откуда взялись 2 версии и почему МАУП сначала на сайте опубликовала сборники с Кивой, а затем их сменила, ответил проректор Академии. Он показал официальные бумажные издания.



Кива рассказал об участии в научных конференциях / Фото пресс-службы ОПЗЖ

В конце концов, настоящие сборники – это те, что без Кивы, его там нет. Кива действительно солгал о своем участии в этих научно-практических конференциях. На сайте академии появилась подделка.

Обнаружив эту подделку, мы эти поддельные материалы сняли и сейчас "висят" те, которые официально переведены из архива библиотеки,

– сообщил проректор МАУП Сергей Храпатый.

Откуда на сайте МАУП появилась подделка

На следующий день после выхода расследования о диссертации Кивы, в 7:30 утра администратору сайта МАУП поступило письмо на почту. Проректор МАУП Сергей Храпатый рассказал, что 27 апреля администратор сайта получил письмо с "большой просьбой очень быстро разместить материалы двух конференций".

"Это письмо он получил от лица, работавшего ранее в Межрегиональной академии управления персоналом, имевшего отношение к ряду конференций, научных изданий, здесь издававшихся, поэтому оно не вызвало у технического сотрудника сомнения – и он разместил эти материалы", – пояснил Сергей Храпатый.



Сообщение поступило с адреса Ирины Жуковой / Скриншот с видео Bihus.Info

По словам проректора МАУП, срочно разместить подделку попросил человек, который в письме не указал свое имя, однако есть электронный адрес, где указано – Ирина Жукова.

Это же официальная оппонентка Ильи Кивы на защите его кандидатской диссертации, которая должна быть максимально скептической и придирчивой, но вместо этого дала на диссертацию положительный отзыв. Кроме того, Ирина Жукова – исполнительный директор организации, которая для той же диссертации выдала Киве справку с поддельной подписью.

Ее издала общественная организация "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению". Подписана она Ольгой Мстиславовной Руденко. Однако подпись – не подпись Руденко, она имеет другой вид, ведь ее можно найти на других документах, которые есть в свободном доступе.

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Сходства между тем, что есть на справке Кивы, и настоящей подписью Руденко нет ни одного. На сайте общественной организации Ирина Жукова – исполнительный директор. Письмо к администратору сайта МАУП с просьбой опубликовали фейки с Кивой поступило с электронного адреса, который действительно принадлежит Жуковой, ведь его она указывает как контактный во многих местах.

Сейчас Ирина Жукова работает на руководящей должности в университете менеджмента образования.

Почему Жукова просила разместить сборники на сайте МАУП

В ответ на вопрос Bihus.Info о причине просьбы разместить сборники Ильи Кивы Ирина Жукова ответила, что по этому поводу "без комментариев".

Однако на вопрос о том, что ей понравилась диссертация Кивы, она же ответила, мол, работа "выполнена на должном научно-теоретическом уровне и имеет соответствующий уровень актуальности и новизны".



В диссертации Кивы – термины, которых не существует / Фото Bihus.Info

Однако объяснить, что такое "центрально-фламандская государственно-управленческая" концепция, которая указана в диссертации, Жукова не смогла, а это – одно из лучших новообразований в диссертации Кивы.

Пока никто не смог объяснить, что это, возможно, это что-то художественное, ведь Ирина Жукова имеет еще и лицензию судебного эксперта для исследований литературных и художественных произведений. Может, диссертацию Кивы она исследовала, как художественное произведение.

В фейковых сборниках появился не только Кива

Кроме того, в фейковых сборниках, которые несколько дней висели на сайте МАУП, появился не только Кива. Мистически добавился еще один научный материал Коллеги Кивы по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Черного. Он приходил поддержать Киву на защиту диссертации.

Виктор Черный не только коллега Кивы, а коллега Виктора Медведчука. До похода в парламент Черный возглавлял охранную службу Медведчука, ту самую компанию "Шторм", которая толкается, закрывает камеры и занимается прочей ерундой – такой опыт с ними был у многих журналистов.



Черный возглавлял охранную службу Медведчука / Фото пресс-службы ОПЗЖ

И такое у них не только с журналистами. Недавно охрана "Шторм" не давала провести обыск у Медведчука Службе безопасности Украины.

Материал Виктора Черного назывался "Проблематика нормативно-правового обеспечения государственно-управленческих механизмов предотвращения коррупции органами и учреждениями Европейского Союза" с научно-практической конференции 2018 года в поддельном сборнике. Однако в официальном сборнике его нет.

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В статье указано, что Виктор Черный – аспирант МАУП. Возможно, он также планирует получить научную степень - благодаря, в частности, подделке. Журналисты Bihus.Info спросили у самого депутата о том, принимал ли он участие в научно-практической конференции МАУП в 2018 году "Европейское измерение реформирования публичного управления в Украине".

Виктор Черный сказал, "Кажется, что принимал", однако добавил что 2018-й год не помнит. В то же время был короткий период, когда на сайте МАУП был опубликован сборник, в котором содержался материал Черного, однако в МАУП утверждают, что это – подделка.

Не знаю, надо с ними разбираться тогда,

– ответил Черный на факты о подделке материалов в МАУП.

Действительно ли Илья Кива учился на аспирантуре

В диссертации Кивы указано, что свои исследования он проводил в рамках научно-исследовательской работы МАУП. Проректор Академии Сергей Храпатый рассказал, что Илья Кива был аспирантом, учился заочно с 2015 по 2019 годы, вовремя диссертация не была представлена к защите.



Проректор Академии объяснил, был ли Кива аспирантом / Фото Bihus.Info

"Он прошел необходимую, скажем, образовательную составляющую, а по его научным, достижениям – это и публикация научных статей, и сама диссертация – они представлены не были, поэтому истек срок обучения и все, он был отчислен", – сказал Храпатый.

Зато с Верховной Рады Илью Киву этак просто не отчислишь, но вот прибить его "защиту диссертации" у Министерства образования и науки появляется все больше оснований. Научная недобропорядочность в этой истории уже граничит с уголовной статьей о подлоге.