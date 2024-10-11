Об этом Моше Реувен Асман сообщил на официальных страницах в соцсетях.

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Главный раввин Украины благословил Буданова

Накануне великого и святого дня Йом-Кипур (Судного дня). Я имел честь Благословить на хороший, сладкий и Победный год – Легендарного человека главу ГУР Кирилла Алексеевича Буданова. Пусть Всевышний оберегает защитников Украины,

– написал главный раввин.

Моше Реувен Асман благословил Кирилла Буданова / фото главного раввина Украины

Что известно о празднике Йом-Кипур

Как известно, в 2024 году еврейский осенний праздник Йом-Кипур отмечается с вечера 11 октября до следующего захода солнца 12 октября. Длится Судный день или есть Суббота суббот 25 часов.

Для верующих Йом-Кипур или Судный день является крайне важным, ведь принято считать, что именно в это время решается то, какой будет судьба человека в течение следующего года. В течение этого праздника еврей придерживаются строгого поста. Им запрещено мыться, есть, также прикасаться к кожаным изделиям, пользоваться косметикой и вступать в брачные отношения.

Завершается Йом-Кипур также сытным ужином для всей семьи и высказыванием "Через год в Иерусалиме".