Матитьягу был сыном главного раввина Украины. Его описывали, как человека, который "всегда улыбался и никогда не говорил, что ему трудно".

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В Киеве попрощались с погибшим Героем

С Матитьягу Самборским попрощались в Центральной синагоге Киева. Прощальные слова сказали его отец – главный раввин Украины, родственники погибшего и посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Прощание с Матитьягу Самборским в Киеве / Фото Hromadske

Последний, в частности, отметил, что гибель Матитьягу свидетельствует о том, что евреи в Украине сталкиваются с теми же трудностями войны и отдают свои жизни за независимость страны, как и все другие граждане.

В то же время бывшие коллеги Матитьягу рассказывали о нем, как о человеке, который "всегда улыбался и никогда не говорил, что ему трудно". Они рассказали, что он был "душой коллектива" и наведывался к ним даже тогда, когда сменил место работы.

Похоронят Матитьягу на столичном еврейском кладбище.

Что известно о Матитьягу

Главный раввин Украины Моше Асман рассказал, что они с женой усыновили мальчика в 2002 году, когда ему было 11 лет, и он носил имя Антон Самборский. Новая семья дала ему еврейское имя Матитьягу (Мотя) в честь лидера восстания Маккавеев, события которого более 2200 лет назад стали основой праздника Хануки.

По словам отца, Матитьягу призвали в армию через неделю после того, как в мае родилась его дочь.

После короткого курса молодого бойца его сразу направили на передовую, – рассказывал Асман.

Раввин рассказал, что последний раз говорил с сыном 17 июля, а уже 24 июля после боя пришло сообщение о том, что он пропал без вести. У Матитьягу остались жена и маленькая дочь.