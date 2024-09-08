Оба Героя имели всего 21 год. Виталий имел более 10 наград, а Захар одним из первых снимал российскую тряпку в Энергодаре.

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Что известно о гибели Героев

К сожалению, сегодня очень печальные новости для Ивано-Франковска. В общине похоронили двух молодых ребят. Виталия Дубца – 21 год и Захара Тарасова – тоже 21 год. Двое добровольцев,

– написал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он рассказал, что Виталий был родом из Ивано-Франковска и проходил службу в составе 102 бригады. Погиб на Запорожском направлении.

Несмотря на свой юный возраст Виталий имел более 10 наград. Он был похоронен на кладбище в Чукаловке.

Захар был уроженцем города Энергодар Запорожской области.

"Когда зашли российские войска в Энергодар – он один из первых, кто снял российскую тряпку, выбросил и повесил сине-желтый флаг. Затем бежал от ФСБ вместе с приемной мамой переехал на Франковщину и пошел добровольцем. Хотя имел плохое зрение", – рассказал Марцинкив.

Парень был дважды ранен. К сожалению, третье ранение для него стало смертельным.