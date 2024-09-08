Обидва Герої мали лише 21 рік. Віталій мав понад 10 нагород, а Захар одним з перших знімав російську ганчірку в Енергодарі.

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Що відомо про загибель Героїв

На жаль, сьогодні дуже сумні новини для Івано-Франківська. В громаді поховали двох молодих хлопців. Віталія Дубця – 21 рік і Захара Тарасова – теж 21 рік. Двоє добровольців,

– написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він розповів, що Віталій був родом з Івано-Франківська та проходив службу у складі 102 бригади. Загинув на Запорізькому напрямку.

Попри свій юний вік Віталій мав понад 10 нагород. Його було поховано на кладовищі в Чукалівці.

Захар був уродженцем міста Енергодар Запорізької області.

"Коли зайшли російські війська в Енергодар – він один із перших, хто зняв російську ганчірку, викинув і повісив синьо-жовтий прапор. Потім втікав від ФСБ разом з прийомною мамою переїхав на Франківщину і пішов добровольцем. Хоча мав поганий зір", – розповів Марцінків.

Хлопця було двічі поранено. На жаль, третє поранення для нього стало смертельним.