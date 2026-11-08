Во Львове временно перекрыли проезд к главному вокзалу: как будут курсировать поезда

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Как будут курсировать поезда во Львове 8 ноября?

Там отметили, что по техническим причинам поезда львовского направления в течение дня будут прибывать и отправляться со станции Подзамче, расположенной в центральной части Львова.

Проезд к главному вокзалу закрыли на несколько часов для проведения восстановительных работ. После их завершения движение к вокзалу должны возобновить.

Пассажирам, которые планировали выезжать из Львова или прибывать в город, следует проверять информацию о своей поездке и учитывать изменение станции отправления или прибытия.

Напомним, "Укрзализныця" ввела в движение три новых международных поезда а в Польшу из Киева и Днепра из Киева и Днепра. Один из рейсов – поезд №23/24 "Киев – Холм" – назвали в честь украинского историка и председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Он соединит два важных для деятеля города места: в польском Холме Грушевский родился, а в Киеве почти 20 лет работал и возглавлял Центральную Раду.

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Поезд сформирован из современных вагонов повышенного комфорта, построенных в Украине во время полномасштабной войны.

Также будет курсировать поезд №31/32 Киев – Перемышль с остановками в Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове. Он будет отправляться из столицы в 21:30, а прибывать в Перемышль в 08:19, откуда пассажиры смогут пересесть на поезда до Берлина, Праги, Кракова, Катовице и Вроцлава.

Третий новый маршрут – поезд №73/74 Днепр – Перемышль, который будет следовать через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку и Львов. Отправление из Днепра запланировано на 19:00, а прибытие в Перемышль – на 14:10, откуда пассажиры смогут продолжить путешествие в Краков, Варшаву, Прагу и Мюнхен.