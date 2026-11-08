У Львові тимчасово перекрили проїзд до головного вокзалу: як курсуватимуть потяги

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Adv

популярні відео

Як курсуватимуть поїзди у Львові 8 листопада?

Там зазначили, що з технічних причин поїзди львівського напрямку протягом дня прибуватимуть і відправлятимуться зі станції Підзамче, розташованої в центральній частині Львова.

Проїзд до головного вокзалу закрили на кілька годин для проведення відновлювальних робіт. Після їх завершення рух до вокзалу мають відновити.

Пасажирам, які планували вирушати зі Львова або прибувати до міста, варто перевіряти інформацію про свою поїздку та враховувати зміну станції відправлення чи прибуття.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила три нові міжнародні поїзди до Польщі з Києва та Дніпра. Один із рейсів – поїзд №23/24 Київ – Холм – назвали на честь українського історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Він поєднає два важливі для діяча міста: у польському Холмі Грушевський народився, а в Києві майже 20 років працював і очолював Центральну Раду.

Реклама

Склад сформували із сучасних вагонів підвищеного комфорту, побудованих в Україні під час повномасштабної війни.

Також курсуватиме поїзд №31/32 Київ – Перемишль із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. Він вирушатиме зі столиці о 21:30, а прибуватиме до Перемишля о 08:19, звідки пасажири зможуть пересісти на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

Третій новий маршрут – поїзд №73/74 Дніпро – Перемишль, який прямуватиме через Олександрію, Кам'янське, П'ятихатки, Знам'янку та Львів. Відправлення з Дніпра заплановане на 19:00, а прибуття до Перемишля – на 14:10, де пасажири зможуть продовжити подорож до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.