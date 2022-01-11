Горе-врачу уже сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

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Как действовал мужчина

По версии следствия, главный врач, злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля – июня 2021 года безосновательно подписал приказы, на основе которых насчитали и выплатили доплаты работникам.

Однако они по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. Таким образом руководитель медучреждения нанес государству убытков на свыше 400 тысяч гривен.

Врачу объявили о подозрении

Главному врачу сообщили о подозрении по статье 364 о злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание:

лишение свободы на срок от 3 до 6 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

штраф от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17000 грн).

Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения и отстранении его от должности.

Что известно о доплате врачам

Еще более года назад Минздрав инициировал выплату врачам, работающим с больными COVID-19, денежных доплат. Конкретный перечень должностей работников, которым устанавливается доплата, утверждается руководителем соответствующего учреждения здравоохранения.

Оформление доплаты происходит по общим правилам. То есть руководитель медицинского учреждения издает приказ, в котором указывает данные работников и размер установленной доплаты каждому. Постановление Кабмина устанавливает, что размер доплаты должен был составлять 300% заработной платы. Однако бывали случаи, когда врачи получали значительно меньшие суммы.